Eliza Descamps is vanaf 2023 vroedvrouw aan huis: “Hulp bieden in eigen streek”

Vanaf 1 januari 2023 start Eliza Descamps (37) als zelfstandig vroedvrouw. Ze gaat aan huis om pre- en postnatale zorg te bieden voor moeder en baby. “Uit ervaring weet ik dat mama’s het erg appreciëren dat de vroedvrouw aan huis komt”, zegt ze.

Eliza Descamps studeerde in 2006 af aan de Vives Hogeschool Kortrijk als bachelor vroedkunde. Als vroedvrouw werkte ze eerst drie jaar in AZ Delta en vervolgens veertien jaar in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem. “Zo kon ik flink wat ervaring opdoen en legde ik een stevige basis om op eigen benen te staan”, vertelt ze.

Met hart en ziel

“Vroedvrouw zijn is voor mij een echte passie, iets wat ik met hart en ziel doe. Ik ben heel dankbaar voor de voorbije periode, maar na 17 jaar voelde ik aan dat het tijd was om mijn carrière een nieuwe wending te geven. Daarom zet ik vanaf 1 januari 2023 de stap naar het aanbieden van thuiszorg als zelfstandig vroedvrouw. Ik wil graag mijn stempel drukken door in eigen streek bij de mensen thuis kwaliteitsvolle pre- en postnatale ondersteuning te bieden. Ik bied verzorging aan voor zowel moeder als kind. Ik geef borstvoedings- en slaapadvies, help bij administratieve zaken zoals het aanvragen van premies… Ik mik vooral op de regio Groot-Menen en Groot-Kortrijk en bij uitbreiding Zuid-West-Vlaanderen.”

Ik bied zowel aan moeder als kind goede verzorging aan

Zuid-West-Vlaanderen

In het ziekenhuis van Waregem stond Eliza de afgelopen vier jaar in voor de postnatale thuiszorg voor mama’s en hun baby’s. “Zo merkte ik dat mama’s graag hebben dat je als vroedvrouw aan huis kan komen. Niet alleen in de eerste dagen na de geboorte, maar ook gedurende het eerste levensjaar van de baby wil ik een houvast bieden. Als aanspreekpunt wil ik praktische vragen beantwoorden, waarmee jonge moeders worstelen zoals: ‘Hoe pak ik het aan als ik opnieuw begin te werken?’ ‘Hoe moet het dan verder met de borstvoeding?’. Ik blijf me voortdurend bijscholen en wil in de nabije toekomst graag het Good Practice Logo behalen, het kwaliteitslabel voor goede praktijkvoering voor perinatale zorg door de vroedvrouw”, besluit Eliza. (CB)

Contact opnemen kan op 0472 64 39 39 of www.vroedvrouweliza.be.