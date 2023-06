Eerste stap naar een nieuw Ter Luchte

Tegen 2028 moet er een nieuw woonzorgcentrum zijn op de site van Ter Luchte in Ruddervoorde. Het gebouw zal tegen die tijd bijna einde levensduur. Hiervoor worden nu de eerste stappen gezet. Voor het nieuwe project zal OCMW Oostkamp als bouwheer optreden. De uitbating nadien gebeurt dan door de vzw Ter Luchte. Op de gemeenteraad van 22 juni werd hiervoor groen licht gegeven.

Vzw Ter Luchte, de publiek-private samenwerking waar Gemeente & OCMW Oostkamp samen met de Groep Zorg H. Familie deel van uitmaken, wil gaan voor een toekomstgericht project. Het concept dat nu voorbereid wordt, moet onderdak bieden voor ouderenzorg tot over 30-40 jaar. Om dit kwalitatief te doen, wordt eerst een ruimtelijk plan voor de hele site opgemaakt, vooraleer een concreet ontwerp voor het nieuwe woonzorgcentrum wordt opgemaakt. Om een ontwerper aan te stellen voor het ruimtelijke masterplan én het concrete ontwerp van het woonzorgcentrum wordt voorgesteld te werken via de Open Oproep. De Open Oproep is de internationale selectieprocedure om een architect aan te stellen van de Vlaamse Bouwmeester. Werken met deze procedure garandeert een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte architectuur.

Zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde kent een lange geschiedenis van zorg. Al sinds 1838 wordt er op verschillende manieren zorg gedragen voor ouderen. Het is de ambitie om dit ook te behouden voor de toekomst. De meest recente uitbreidingen op de site zijn de bouw van het lokaal dienstencentrum en de assistentiewoningen in 2013 en de nieuwe seniorenwoningen in 2020. Het woonzorgcentrum zelf werd in 2018 nog opgefrist, maar dit betrof voornamelijk schilderwerken. Het is hoog tijd voor vernieuwing.

Uitdaging voor nieuwe woonvorm

Aan de ontwerpers wordt gevraagd ruim en toekomstgericht na te denken. Het moet een groene site blijven, die aangenaam is om er te wonen én aantrekkelijk en uitnodigend is voor de buurt en de omgeving. Er moeten wandelpaadjes doorlopen. De gebouwen moeten klaar zijn voor de uitdagingen van morgen. De site wordt bij voorkeur ingericht met wooneenheden die aaneengeschakeld kunnen worden tot ruimere blokken. Zo wordt ingezet op ‘samen’-wonen, maar met voldoende autonomie en privacy van de bewoners. Bewoners moeten er graag wonen, medewerkers graag werken en ook vrijwilligers en omwonenden moeten zich er thuis voelen. Maar misschien is het mogelijk om een stap verder te gaan dan enkel een RVT te bouwen. Is het mogelijk om naast zorgfuncties op termijn ook andere activiteiten te integreren op de site? Denk dan aan horeca, kinderopvang, appartementen voor vrijwilligers of buddy’s. Hier bestaan nog geen concrete plannen rond, maar het is wenselijk hier toch al op te anticiperen. Is het mogelijk om het gebouw aanpasbaar te maken voor andere vormen van residentiële zorg die er eventueel op termijn zouden kunnen komen, zoals bijvoorbeeld mensen met een handicap.

Dit is geen makkelijke opdracht en er rijzen nog meer vragen. Daarom wordt gewerkt via de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester. De opdracht wordt in twee delen getrokken. Eerst moet er de opmaak van een masterplan komen: voor de hele site wordt een toekomstig ruimtelijke inplanting gemaakt. Wat komt waar, hoe werkt het logistiek, welke doorsteken zijn er? Daarna wordt voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum zelf een ontwerp opgemaakt, voor een capaciteit van 119 bewoners. (GST)