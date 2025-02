Een pijnvrije rug in 12 weken: Sabine De Leeuw stelt haalbaar oefenprogramma voor in boek ‘Back on Track’

Dat Sabine De Leeuw uit Koksijde enkele weken geleden, exact op haar 50ste verjaardag, op de top van de Kilimandjaro stond, typeert haar helemaal. Altijd en overal legt ze de lat voor zichzelf bijzonder hoog en met haar gedrevenheid wil ze als coach en kinesitherapeut haar passie voor een actieve, beweeglijke levensstijl én een gezond lichaam delen. Daar hoort ook haar stokpaardje, ‘ruggezondheid’, bij. In haar boek ‘Back on Track’ begeleidt ze je persoonlijk om in 12 weken rugproblemen de wereld uit te helpen.

Sabine is een echte spraakwaterval wanneer ze haar verhaal doet. “Tja, als ik over mijn passie begin, ben ik niet te stoppen”, zegt ze met een brede lach. “Na mijn opleiding als kinesitherapeut maakte ik in UZ Gasthuisberg Leuven kennis met het rugteam onder leiding van professor Lyssens en het CERM (Centrum voor Evaluatie en Revalidatie van Motorische Functies, red.). Dat is zo’n 25 jaar geleden, maar ze werkten heel vernieuwend. Ze stapten af van de destijds courante passieve aanpak waarbij mensen weken in bed moesten liggen of in een korset werden gestopt, en kozen voor een actieve aanpak waarbij ze mensen motiveerden om te bewegen. Als kinesitherapeut en manueel therapeut werkte ik dikwijls met chronische patiënten in een ziekenhuissfeer, maar ik had ook het geluk om topsporters te helpen bij hun revalidatie.”

“Ik merkte een enorm verschil: in tegenstelling tot de doorsnee patiënten die zich hoe langer hoe meer met hun rugklachten identificeren en daardoor in een vicieuze cirkel belanden, focussen topatleten zich niet op de beperkingen, maar op de mogelijkheden. Dat is ook de manier waarop ik het wilde aanpakken: door (sport)oefeningen je rug versterken in een positieve, stimulerende omgeving. Daarom heb ik een aantal jaren geleden ‘The Wave Sport Health & Fitness’ in Oostduinkerke gebouwd, om mensen te stimuleren om fysiek en mentaal een gezondere levensstijl te ontwikkelen, met persoonlijke begeleiding en fitnesstraining. Dit is vandaag nog altijd mijn insteek: mensen bewust maken van hun eigen kracht en daarbij is beweging essentieel. Zo leren ze hun angst voor pijn en bewegen overwinnen, geraken ze af van het aangekweekte vermijdingsgedrag, waardoor hun rug minder sterk wordt en ze in hun vicieuze spiraal naar beneden belanden.”

Mentale shift

Sabine legt uit wat de aanleiding was voor haar boek. “Patiënten vergeten wel eens welke oefeningen ze (thuis) moeten doen. Met dit boek volgen ze een stap-voor-staptraject waarbij elke oefening in detail wordt uitgelegd, geïllustreerd met foto’s van Inge Nollet. Het is alsof ik mijn matje uitrol naast de patiënt en we samen de oefeningen doen. Gedurende vier weken werken we telkens in drie fases, met losmaakoefeningen, mobilisatie en activatie. Ik geef ook aan waarop mensen moeten letten, wat ze moeten vermijden. Ik ben zo’n beetje de Piet Huysentruyt met ‘wat hebben we geleerd?’, en ‘wat mag je absoluut niet doen?’.”

“Heel handig en nieuw is de QR-code die je naar de videolessen leidt waaraan je dan actief kunt deelnemen. Na de oefeningenreeks eindig ik met een mentale shift: laat nu je angsten los, want je lichaam is krachtiger, je durft weer, je bent nu een sporter. In Back on Track leren mensen zelf hun verantwoordelijkheid opnemen. Het is een positief boek, met duidelijke structuurfases, dat mensen motiveert om voor verandering te kiezen. Na elke fase van vier weken hebben ze een mijlpaal bereikt, en worden ze gestimuleerd om kleine, nieuwe doelstellingen te kiezen. Het is een boek voor iedereen, dat ook preventief werkt. Daarmee bedoel ik: we moeten leren om automatisch een juiste (rechtop)houding aan te nemen, veel te bewegen, op de juiste manier te tillen… Ik voel me een beetje als de ‘rugpolitie’: zorg voor je lichaam, investeer in je lichaam. En daarvoor is het nooit te laat.”

Boodschap uitdragen

In haar praktijk Fysiolab boekt Sabine met haar strategische en energieke aanpak resultaat bij haar patiënten. Ze revalideerde al heel wat topsporters, en daar hoorde ook superwielrenner en wereldkampioen Peter Sagan bij. Tijdens zijn vier jaar revalidatie leerde ze hem kennen als topatleet, maar ook als een charismatische, bescheiden man. Uit waardering en dankbaarheid voor Sabine, schonk hij haar twee gesigneerde regenboogtruitjes.

Sabine wil haar boodschap om zorg te dragen voor je fysieke en mentale gezondheid met aandacht voor je rug, aan iedereen kenbaar maken. “Dat zou ik op scholen willen doen, om kinderen van jongs af aan te leren de juiste houding aan te nemen, en dat doe ik al met workshops (de volgende is op woensdag 26 februari om 19.30 uur in Grinta Vitality Lab, Hazebeekstraat 13, Oostduinkerke – inschrijven doe je aan de balie). Waar ik absoluut naar uitkijk is onze groepsexpeditie naar Noord-Lapland ‘Chase Your Light’ (het noorderlicht en/of ons innerlijke licht). Met ons kleine team trainen we vier maanden, onder meer met autobanden die we op het strand door het mulle zand trekken. Het ultieme doel van de tocht waarbij ieder zijn eigen tent meezeult, is de hoogste berg van Zweden beklimmen.”

‘Back to Track’ telt 216 blz., kost 24,99 euro en kan je bestellen op www.fysiolab.com.