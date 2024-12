Drie West-Vlaamse woonzorgcentra onder verhoogd toezicht

Drie West-Vlaamse woonzorgcentra staan momenteel onder verhoogd toezicht van het Departement Zorg van de Vlaamse overheid. In heel Vlaanderen gaat het om negentien rusthuizen. Dat blijkt vrijdag uit het overzicht op de website van het departement.

Bij woonzorgcentra die onder verhoogd toezicht staan, stelde de Zorginspectie gebreken vast. Ze kregen een aanmaning en moeten vervolgens een stappenplan opstellen om zich in regel te stellen. Intussen krijgen ze extra controles, minstens twee keer per jaar. Van de negentien Vlaamse woonzorgcentra die momenteel op de lijst staan, kwamen er tien bij in 2024.

Sancties

Als woonzorgcentra hun werking verbeteren, heft het Departement Zorg het verhoogd toezicht op. Zo niet, riskeren ze een schorsing (waarbij ze geen nieuwe bewoners meer mogen opnemen), een boete tot 25.000 euro, de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of zelfs een definitieve sluiting.

Woonzorgcentrum Ons Geluk in Oostende staat al sinds oktober 2023 op de zwarte lijst, WZC Zilverduin in De Haan kwam daar in februari bij na enkele negatieve inspecties. WZC Rusterloo in Beernem staat pas sinds november 2024 onder verhoogd toezicht. Daar werden onder meer tekorten in de medicatie, handhygiëne en infrastructuur vastgesteld.

Gesloten

Het voorbije jaar werden in Vlaanderen twee voorzieningen gesloten die geen erkenning hadden om zorg te bieden. Het ging onder meer om Serving You in Bredene. (TV/Belga)