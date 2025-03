Dorothée (40) opent private wellness in Knokke-Heist: “Altijd van gedroomd”

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar de private wellness en massagesalon van Dorothée Ferrant (40) in Knokke-Heist is eindelijk (zo goed als) klaar. De eerste reservaties stromen binnen en zo maakt Dorothée haar grote droom waar. Eerder werkte ze jarenlang in luxehotel La Réserve, nu start ze op haar eigen benen. “Mensen kunnen hier zowel genieten van onze wellness met jacuzzi, stoomcabine en sauna als van een massage”, zegt Dorothée, die verrast met haar ‘Golf Ball Massage’. “Past hier perfect”, glimlacht ze.

Dorothée ontvangt ons met de glimlach en is duidelijk trots op haar private wellness en relaxatiesalon. “In een ideale wereld hadden we vorige zomer al de deuren geopend. Alleen duurde alles net iets langer dan gehoopt en verwacht. Maar kijk, nu is het einde écht in zicht en zijn we klaar om onze eerste klanten te ontvangen. Spannend, maar ik heb er vooral heel veel zin in”, straalt Dorothée.

Cruiseschepen

Want met de opening van de private wellness en de massageruimte gaat voor de 40-jarige vrouw een grote droom in vervulling. “Al op mijn 18de volgde ik een opleiding in de spa en wellness in Zuid-Afrika”, legt Dorothée, die op haar tweede naar het land verhuisde uit. “Na drie jaar studeren koos ik voor een avontuurlijke carrière op cruiseschepen. Ik deed dat vijf jaar en kreeg op die manier de kans om de wereld te verkennen. Het was een fantastische periode waarin ik veel ervaringen opdeed en leerde van verschillende culturen. Ik was op de cruiseschepen ook drie jaar manager waar ik een team van 14 mensen moest begeleiden.”

Een gebrek aan ervaring kan je Dorothée dus bezwaarlijk verwijten. Zeker niet als je weet dat ze bij haar terugkeer naar België bijna acht jaar bij La Réserve werkte. “Daar stond ik al die jaren bekend als ‘de massagetherapeute uit Zuid-Afrika’”, glimlacht Dorothée. “Ik was er gedurende zeven jaar ook manager en beleefde er een mooie periode.”

Golf Ball Massage

Na de overname van het luxehotel besloot ook Dorothée een nieuwe weg in te slaan. Ze trok richting Cadzand – opnieuw in de wellness-sector – maar bleef dromen van een eigen zaak. Die is nu dus eindelijk werkelijkheid geworden. “We ontvangen de mensen in een bijgebouw aan onze eigen woning”, zegt de vrouw trots. “Er is een private ruimte die mensen kunnen gebruiken om te genieten van onze sauna, jacuzzi, stoomcabine en sneeuwdouche. Indien gewenst kan dat gecombineerd worden met een flesje champagne of tapasbordje. Het belangrijkste is dat mensen zich op hun gemak voelen. Verder bied ik diverse relaxatiemassages aan. Ook hier is de link met Zuid-Afrika nooit veraf. De producten die ik gebruik bijvoorbeeld zijn van daar.”

Opvallend: ook een knipoog naar Knokke-Heist is aanwezig. Want bij het bekijken van de mogelijkheden valt ons oog op de ‘Golf Ball Massage’. “Ja, daarvoor gebruik ik échte golfballen. Het past wel perfect hier in Knokke-Heist, hé”, glimlacht Dorothée, die ook een ‘African Wood Massage’ aanbiedt. “Al mijn massages draaien rond het wegnemen van stress. Daarvoor moeten de mensen naar hier komen. Voorlopig start ik parttime, maar de bedoeling en droom is om mij op termijn fulltime op deze uitdaging te storten.” (MM)