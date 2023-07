Dominiek Savio start nieuwe school op in Brugge, ook in regio Kortrijk plannen voor nieuwe werking

Centrum voor personen met een beperking Dominiek Savio start op 1 september een nieuwe campus op in Brugge. Bij de bestaande school voor Buitengewoon Basisonderwijs Wonderwijs in Assebroek opent er een nieuwe afdeling voor kinderen met een motorische beperking. “Zowel in het noorden als in het zuiden willen we nieuwe afdelingen opstarten”, zegt directeur Annabel Deneckere.

Met uitzondering van de tijdelijke verhuis naar de Westlaan door de werken aan het nieuwe schoolgebouw in Gits is het de eerste keer dat Dominiek Savio buiten het eigen domein basisonderwijs aanbiedt. Er werd liefst vier jaar nagedacht over de uitrol van de nieuwe werking.

“Er is hier grondig onderzoek aan vooraf gegaan, met een denktank die alle vragen en mogelijke oplossingen in kaart bracht”, zegt de directeur. “Vijfhonderd kinderen in gewone West-Vlaamse scholen kunnen trouwens nu al rekenen op ondersteuning vanuit Dominiek Savio, dus ervaring op dat vlak hebben we zat. Maar bij collega-scholen leefde de vraag naar een extra, apart aanbod buiten Gits heel sterk. Vooral omdat leerkrachten die wat minder ervaring met deze doelgroep hebben toch af en toe op een grens botsen.”

Bij Wonderwijs worden straks in eerste instantie twee leslokalen in gebruik genomen, waar leerkrachten met expertise type 4 (voor kinderen met een motorische beperking – red.) van Dominiek Savio aan de slag zullen gaan. “We starten met één klas van tien kinderen en hopen op termijn naar drie klassen te kunnen gaan”, gaat Deneckere verder. “Een zorgaanbod is er voor alle duidelijkheid niet. Individuele therapie of een leefgroepenwerking zoals in Gits bieden we voorlopig nog niet aan in Assebroek.”

Nieuwe decentrale werking

Niet alleen bij de scholen, maar ook bij ouders leefde de vraag naar die nieuwe decentrale werking. “De fysieke afstand naar de school in Gits wordt vaak als een nadeel gezien. Zeker voor jongere kinderen is uren op de bus zitten lastig.”

“Maar ook de emotionele afstand speelt een rol. In Dominiek Savio hebben we heel veel verschillende doelgroepen. De werking is er per slot van rekening veel breder dan louter het basisonderwijs. Bij sommige ouders zorgt dat voor een bepaalde beeldvorming, waardoor de drempel wat hoger ligt. Dat is louter een kwestie van perceptie, maar daardoor komen sommige kinderen niet op de juiste plek terecht.”

Onderhandelingen in Kortrijk

Dus ging Dominiek Savio aankloppen bij verschillende West-Vlaamse scholengroepen met een voorstel. “Vanuit de koepels werd nagegaan waar men open stond voor dit inclusieverhaal. Zo zijn we bij Wonderwijs terecht gekomen en daar zijn we scholengroep Karel de Goede vzw dankbaar voor. Ook met andere scholen wordt trouwens gepraat, want Brugge wordt weliswaar onze eerste externe afdeling, maar zeker niet de laatste.”

“In de regio Kortrijk wordt nog volop onderhandeld, maar ook daar willen we graag opstarten. We geloven sterk in dit verhaal.” (SV)