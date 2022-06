Dominiek Savio in Gits zoekt financiële steun voor inrichting groots nieuwbouwproject

Tijdens de meiboomzetting om het einde van de ruwbouwwerken te bekronen, lanceerde Dominiek Savio in Gits een nieuwe campagne. Met ‘Hoi, ik ben jouw buur’ richt de zorginstelling zicht tot particulieren en bedrijven om extra financiële steun vrij te maken.

In februari 2021 ging het iconische Withuys in de Koolskampstraat tegen de vlakte. Het ruimde plaats voor een duurzaam en toekomstgericht complex met een nieuwe basisschool, multifunctioneel centrum en verblijf.

Grootste project

“We hopen nog steeds deze nieuwbouw te kunnen openen in september 2023”, vertelt Patricia Adriaens, voorzitter van Groep Gidts. “Dit is ons grootste, maar zeker niet ons gemakkelijkste project. Door de fors stijgende energie- en materiaalprijzen en de schaarste aan grondstoffen, moeten we naar budgettaire oplossingen zoeken zodat de timing standhoudt.”

“Bovendien was het wegvallen van de bovenbouw een tegenvaller.” Doordat buurtontwikkelaar Triamant de stekker uit het project trok om flats boven de nieuwbouw op te trekken, moet Dominiek Savio zelf opdraaien voor de kosten van het dak.

Hoi, ik ben jouw buur

De zorginstelling gaat nu op zoek naar extra financiering. “De meiboom is gezet. We durven dan ook luidop denken aan de inrichting van de lokalen in de school, het multifunctioneel centrum en de verblijven. Maar om met een aangepaste en moderne inrichting de beste kansen te bieden aan onze bewoners, hebben wij nog financiële steun nodig”, verduidelijkt stafmedewerker fondsenwerving Ann Vandenhoucke.

De kleurrijke campagne ‘Hoi, ik ben jouw buur’ richt zich naar het brede publiek en bedrijven, zowel in de dichte omgeving als in de ganse provincie. “De kinderen in de campagne zijn allen verbonden aan ons Withuys. Met posters, flyers, social media en een gloednieuwe website samenkansenbouwen.be gaan we voor een breed bereik. Elke steun wordt integraal geïnvesteerd in het nieuwe Withuys.”