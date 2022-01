Dochters volgen hun moeder Christine Vanderheere op als thuisverpleegkundige in Ardooie

Op 1 januari zette Christine Vanderheere uit Ardooie een punt achter een verdienstelijke loopbaan binnen de zelfstandige thuiszorg. Ze heeft er 31 jaar opzitten in de branche. Twee dochters, Joke en Gudrun Kellens, zetten haar taak voort.

“Moeder mag zich terecht een pionier noemen in de zelfstandige thuiszorg. Toen ze er 31 jaar geleden mee begon, was thuiszorg door zelfstandige verpleegsters nog niet zo wijd verspreid”, zegt Joke Kellens. In 1990 stapte Christine van de ene zorgtaak naar de andere.

Christine is toevallig in de job gerold. Ze bouwde haar verpleegstersfunctie in nachtdienst af tot ze zich voltijds kon inzetten in de thuiszorg die in de tachtiger jaren werkelijk een explosie kende. “Het persoonlijke contact, respect, wederzijds vertrouwen en dankbaarheid van de mensen gaven me een kick om dagelijks de nodige huisbezoeken te doen die in de job vereist zijn. In al die jaren heeft de thuiszorg een hele evolutie meegemaakt. Het gebruik van meer en betere technische hulpmiddelen zoals elektrische bedden en tilliften zorgt ervoor dat het voor ons ergonomischer wordt en voor de patiënten comfortabeler.” Christine neemt afscheid van de job in de steeds aanhoudende pandemieperiode. “Een periode die in de aanvangsfase vooral onzekerheid en angst met zich meebracht.”

Joke en Gudrun

“Eigenlijk ben ik fier en blij dat er nu twee van mijn dochters de zaak voortzetten. Het geeft mij voldoening en een gerust gevoel. De mensen die, ik dagelijks of regelmatig bezocht zijn tevreden en ik, weet dat ze in goede handen zijn met Joke en Gudrun”.

Joke heeft ervaring zat in de zorg. “Ik zit al 19 jaar in de thuisverpleging, aanvankelijk in combinatie met de functie van verpleegster in de dienst intensieve zorgen en in de nacht. Nu sta ik in voor de administratie en de planning en doe ik de huisbezoeken in Ardooie. Ik specialiseerde me ook in de wondzorgverpleegkunde en volgde de opleiding onco@home.”

Gudrun startte haar zorgactiviteiten in het operatiekwartier. “Na acht jaar stapte ik mee in de thuiszorg en doe ik de ronde in Roeselare. Ik poog me verder te specialiseren en zit nu in mijn tweede jaar herborist.” Met Joke Goethals hebben de zusjes Kellens ook een fijne topcollega die mee instaat voor een goede service, zowel in Ardooie als in Roeselare.

Versterking

Zowel Joke als Gudrun hebben na hun ziekenhuisperiode gekozen om in de voetsporen van moeder Christine te treden. “Door de steeds maar kortere ziekenhuisverblijven – patiënten worden vroeger naar huis gestuurd – is thuiszorg steeds intenser. Deze maand komt er overigens een nieuwe collega bij. Sien Dewulf, actief op de spoeddienst van AZ Delta, komt deeltijds team Kellens versterken.’