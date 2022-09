Directeur Kom op Tegen Kanker schenkt schilderij aan Zorghuis in Oostende uit dank voor inzet voor kankerpatiënten

Mark Michils, algemeen directeur van Kom Op Tegen Kanker bracht donderdag een bezoek aan het Zorghuis in Oostende. Hij overhandigde een kunstwerk van Veronique Coeman als respect voor het mooie werk dat hier geleverd wordt met vrijwilligers om kankerpatiënten te ondersteunen.

Thierry Coeman wilde graag een kunstwerk van zijn zus Veronique cadeau doen aan Mark Michils. Die laatste stelde echter voor om het werk een plaats te geven in het Zorghuis in Oostende. Hij bracht een bezoek aan het initiatief omdat hij stopt als directeur van Kom Op Tegen Kanker. Hij blijft de komende twee jaar wel als voorzitter van de organisatie. Kom Op Tegen Kanker steunde de voorbije jaren het Zorghuis in Oostende.

Boodschap van hoop

“Het is mooi om te zien hoeveel solidariteit hier is. Er mag zeker meer aandacht geschonken worden aan wat mensen allemaal doen voor elkaar”, zegt Michils. Hij wilde daarom graag een kunstwerk schenken. Het kunstwerk werd gemaakt door Veronique Coeman. “Mijn zus is overleden aan kanker. Ze heeft een moedige strijd gestreden. Een van haar hobby’s was schilderen. Ze heeft tientallen prachtige schilderijen gemaakt en wilde na haar door de boodschap van blijdschap en hoop doorgeven.”

Het Zorghuis bestaat al sinds 2009. Het is een thuis voor kankerpatiënten die voor, tijdens en na een oncologische behandeling, nood hebben aan een opvang. Deze mensen kunnen er 24/24 u terecht waar een team van 36 vrijwilligers met een coördinator voor hen zorgen. “Wij konden dit realiseren dankzij de steun van Kom op Tegen Kanker. Ze zijn door de jaren heen altijd aan boord gebleven en daar zijn we Mark heel dankbaar voor”, vertelde oud-voorzitter Johan Valcke. Ook burgemeester Bart Tommelein was aanwezig bij het bezoek. Hij prees de werking van het Zorghuis en de inzet van de vele vrijwilligers.