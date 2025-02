“Derde keer, goede keer”: goed nieuws over oud-voetballer Anthony Van Loo (36); defibrillator nu toch succesvol ingebracht

De moed zakte oud-voetbalprof Anthony Van Loo (36) en zijn geliefden in de schoenen toen bleek dat de voorziene hartoperatie niet verliep zoals gepland. De opties leken miniem geworden te zijn, maar dokter La Meire en zijn team slaagden er in UZ Jette toch in om de defibrillator succesvol te plaatsen. “Er wacht nog een lang herstel, maar de onzekerheid is weg”, klinkt het opgelucht.

De noodkreet van echtgenote Evelien Van Oystaeyen klonk gisteren luid, de wanhoop was groot toen bleek dat de hartoperatie die Anthony Van Loo moest ondergaan niet lukte.

Maar een dag later is er positief nieuws. Een nieuwe poging slaagde wel, Anthony Van Loo heeft nu een nieuwe defibrillator. Die wordt morgen geactiveerd en na een herstelperiode moet hij weer in staat zijn om van het leven te genieten met zijn gezin.