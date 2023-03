Derde editie van Teddy Bear Hospital opnieuw een succes

Zaterdag werd de campus van KU Leuven Kulak in Kortrijk bezocht door een 140-tal teddybeer doktertjes (tussen 4 en 7 jaar) voor een derde editie van Teddy Bear Hospital. Het gesmaakte concept bleef onveranderd.

“Door kindjes, met hun teddybeer op sleeptouw, mee te nemen doorheen een medisch parcours proberen we de schrik voor alles wat met dokters en medische procedures te maken heeft, weg te nemen. Een eerste traumatische ervaring met ‘witte schorten’ kan levenslange gevolgen hebben. We helpen hen inzien dat wat dokters of tandartsen doen bedoeld is om te helpen”, zegt studente en BeMSA lid Maaike Defloor.

Op de campus werden drie sessies voorzien doorheen de dag. De kinderen bezochten een zestal stops met onder meer een tandarts- en apotheekbezoek, een operatiekwartier en langs een RX machine. Ze mochten zelf de medische handelingen uitvoeren op hun teddybeer. De ouders die op de campus bleven, konden een lezing over kinderreanimatie meepikken van Mario Verhaeghe. “Het is een tof concept voor de kindjes die op een laagdrempelige manier in contact komen met geneeskunde. Als ze zien hoe het allemaal in zijn werk gaat en ze kunnen zich er iets bij voorstellen, neemt dat wel de angst weg”, zegt Karolien Mestdagh (34), mama van Jules.

Teddy Bear Hospital wordt op vrijwillige basis getrokken door BeMSa Kulak, de Kortrijkse afdeling van de Belgian Medical Student Association. De totale opbrengst van de twee euro inkom gaat naar vzw Boven De Wolken, een fotograaf van Oostende die gratis professionele fotosessies aanbiedt voor sterrenouders bij het verlies van hun baby. Naast de steun van de campus, kon BeMSa ook rekenen op de steun van onder meer AZ Groeninge die medisch materiaal aanleverde zoals mutsen, maskers en operatieschorten, en het Rode Kruis die een ambulance ter beschikking stelde.