Defensie helpt in woonzorgcentrum Duneroze in Wenduine door vele besmettingen

Woonzorgcentrum Duneroze in Wenduine krijgt sinds vrijdag hulp van Defensie. Meer dan 30 personeelsleden van het WZC vielen uit door covid. Om de zorg voor de bewoners te kunnen verzekeren, vroeg burgemeester Wilfried Vandaele aan Defensie om te komen helpen.

De bewoners en personeelsleden van Duneroze in Wenduine werden vorige week allemaal getest op corona. Daaruit bleek dat heel wat bewoners besmet waren, maar ook heel wat personeelsleden. “Niemand is ernstig ziek, maar we moesten wel aparte cohorte-afdelingen opzetten”, licht directeur Ibe Vanhauwaert toe.

Zes helpers

“Daarnaast zijn heel wat personeelsleden uitgevallen door coronabesmettingen in het gezin. Van de 147 medewerkers zijn er 30 mensen uitgevallen. Omdat we handen tekortkwamen, hebben we hulp gevraagd aan de burgemeester van De Haan. We hebben een heel goed contact met de gemeente. Door de tussenkomst kunnen we nu rekenen op zes medewerkers van Defensie om ons te helpen bij logistieke taken zoals maaltijdbedeling. Ze zorgen dat bedden opgemaakt worden of tafels gedekt. Door deze ondersteuning kunnen onze zorgkundigen zich focussen op de zorg voor bewoners.”

Snelle verspreiding

De directeur stelt vast dat de Omikronvariant bijzonder besmettelijk is. “We merken dat het virus veel besmettelijker is. De maatregelen tegen corona worden bijzonder goed opgevolgd door onze medewerkers, maar het mocht niet baten. Onder de bewoners gaat het razendsnel. Als medewerkers besmet blijken, is er vaak een link met de kinderen die op school besmet werden. Daarom is het nu wel moeilijk. We mogen besmette werknemers ook niet inzetten, ook niet op de cohorte-afdeling. Op zich begrijp ik dat wel, omdat mensen zich nog altijd moeten verplaatsen en elkaar kunnen tegenkomen in de kleedkamer.”

Doordat de bewoners momenteel niet echt ziek zijn, is de zorg wel minder zwaar. “We hebben besmette bewoners, maar geen zieke bewoners. Hooguit is er een bewoner die zich niet zo goed voelt, maar we hebben geen extra medische ondersteuning nodig. Gelukkig zijn ook onze medewerkers na hun besmetting sneller terug aan het werk. We zien ze nu na tien dagen terug terwijl ze in de vorige golf toch wel langer moesten herstellen van corona. Ondertussen komt iedereen dus druppelsgewijs terug naar het werk.” (LB)