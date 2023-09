Déborrah Syna opent nieuwe praktijk (R)Evolve

De Duitse Déborrah Syna woont en werkt al vele jaren in België en opende onlangs in Rumbeke de nieuwe praktijk (R)Evolve. Samen met haar collega’s wil ze mensen laten evolueren naar de beste versie van zichzelf, op fysiek, mentaal en emotioneel vlak.

“(R)Evolve staat voor ‘Re-evolve’, opnieuw evolueren, en dat op fysiek, mentaal en emotioneel vlak”, legt oprichtster Déborrah Syna uit.

“Alles heeft een invloed op ons lichaam en vaak zijn klachten een samenspel van verschillende factoren. Om al deze facetten aan te pakken, werk ik samen met een kinesist, psychotherapeut en op termijn ook een diëtist en bewegingscoach.” Het team onderzoekt waar de noden liggen en samen stellen ze een individueel behandelingsplan op. Daarenboven motiveren ze de patiënt om een actieve rol op te nemen in zijn behandelingsproces.”

Beste versie van jezelf

De kernwoorden bij (R)Evolve zijn better, stronger en healthier. “Better staat voor de beste versie van jezelf ontdekken. Stronger voor de evolutie die mensen doormaken op lichamelijk vlak, maar ook mentaal worden ze sterker en weerbaarder. Tot slot healthier, want we leren onze patiënten een gezondere levensstijl toepassen”, legt Déborah uit.

Déborrah Syna is afkomstig uit Berlijn waar ze haar opleiding tot kinesist en osteopaat volgde en haar eerste werkervaring opdeed. Daarna werkte ze in praktijken in Moorslede en Hooglede en begin dit jaar opende ze (R)Evolve. “Het idee om zo’n allesomvattende praktijk op te starten is langzaamaan gegroeid. Ik ben al meer dan tien jaar bezig en veel mensen denken dat ze genezen zijn als wij de behandeling stoppen, maar dat klopt niet. Ik kan hen wel tijdelijk beter maken, maar het langdurige ligt bij de mens zelf. Zo ben ik gaan kijken welke factoren een rol spelen in het leven van een mens zodat we daarop kunnen inwerken.”

De praktijk bestaat momenteel uit kinesiste en osteopate Déborrah Syna en psychotherapeute Tine Braeye. Binnenkort start nog een extra kinesiste, Justine Desaranno. (Lieve Coffyn)

Meer info over de praktijk vind je op www.revolve8800.be.