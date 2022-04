De Zoete Klokke brengt paasontbijt en steunt Demiclowns: “Dementie wordt uitdaging”

Drie studenten event- en projectmanagement van de Arteveldehogeschool organiseren op zondagvoormiddag 24 april een ontbijt op zijn paasbest. Ze kwamen tot het concept ‘De Zoete Klokke’ en een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel Demiclowns.

Kjenta Willems (21) uit Wingene, Luka De Cuyper (21) uit Wingene en Liza Vandewiele (21) uit Heule zijn de drie studenten die hun schouders plaatsen onder het evenement ‘De Zoete Klokke’. “Wij zijn toekomstige eventmanagers en hebben een passie voor horeca en een groot hart voor mensen met dementie”, vertelt Kjenta Willems.

“Samen kwamen wij tot een uniek concept onder de naam ‘De Zoete Klokke’. Het event brengt een ontbijt op zijn paasbest en daarnaast steunen wij het goede doel Demiclowns vzw. Het event verbinden aan een goed doel was voor ons een must.”

Familiemoment

“Wij kwamen als team vrij snel in contact met Demiclowns en voelden direct de klik”, vult Luka De Cuyper aan. “De sociale onderneming biedt psychische zorg aan personen met dementie en hun omgeving. De kans dat wij ooit te maken krijgen met dementie of in contact komen met een dementerend persoon is heel groot. Dementie vormt dus echt de uitdaging van de toekomst. De Zoete Klokke staat volledig in het teken van het goede doel. We willen zowel de personen met dementie, hun kinderen en kleinkinderen een onvergetelijk familiemoment bezorgen.”

Het team van Hove Ter Hille verzorgt het uitgebreide lokale ontbijtbuffet en de drie studenten zorgen voor de ideale sfeer en gezelligheid.

“Op het prachtige domein van Hove Ter Hille in Jabbeke kunnen de kinderen ravotten in de grote speeltuin”, verduidelijkt Liza Vandewiele. “Het domein bevindt zich te midden van de natuur en is een heel rustgevende plek. Er zal ook een fotograaf aanwezig zijn om de unieke familiemomenten op beeld vast te leggen. Op die manier zal de mooie herinnering voor altijd blijven.”

“Het ontbijt is heel uitgebreid met streekgebonden producten, ovengebakken broodjes, koffiekoeken, zelfgemaakt zuivelproducten, eitjes met spek, pannenkoeken, vers fruit en een aanbod van minidessertjes. Daarbij horen diverse dranken.”

(NS)