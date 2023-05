De Lovie opent nieuwe vleugel

In 1990 vestigde VZW De Lovie zich in Diksmuide, in het voormalige begijnhof. Daar werd na verloop van tijd beslist om de woningen te vernieuwen om ze van alle hedendaagse comfort te voorzien.

Een tien jaar lang werd verbouwd, in 2016 werden al vier huisjes, de winkel met het toeristisch onthaalpunt na vernieuwing in gebruik genomen. Nu was het de beurt aan de poldervleugel die op zaterdag 12 mei werd geopend. Drie woningen en tien studio’s bieden een warme thuis voor 35 bewoners met een verstandelijke beperking. Daarbij werd ook een compleet nieuwe westvleugel gebouwd die paalt aan de achterzijde van de poldervleugel en die over een ruime keuken en gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes beschikt.

Op de site is er ook nog een vakantiehuis waar 7 personen comfortabel vakantie kunnen vieren. De kapel zal voortaan gebruikt worden als multifunctionele ruimte waar concerten, tentoonstellingen en dergelijke kunnen doorgaan. Een extra parking met fietsenstalling op het einde van de Begijnhofstraat maken het plaatje compleet. De renovatie, bouwwerken en tuinen kostten in totaal 5.500.000 euro. Er werd een erfgoedsubsidies ter waarde van 936. 135 euro toegekend en beperkte Europese middelen via Leader. (ACK)