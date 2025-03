Daisyfields lanceert unieke helingsessies met dieren

Vanaf midden april kunnen kinderen, jongeren en volwassenen die kampen met misbruik, depressie, burn-out, eenzaamheid of andere uitdagingen, een diepgaande connectie ervaren met dieren die zelf trauma’s hebben doorstaan en geheeld zijn. De helingsessies bij Daisyfields Animal Sanctuary kosten 45 euro per sessie, met de mogelijkheid tot een sociaal tarief.

Daisyfields Animal Sanctuary in Aalbeke is een veilige haven voor landbouwdieren die gered zijn van mishandeling of verwaarlozing. Ze zijn gespecialiseerd in traumaheling en bieden medische zorg, rehabilitatie en liefdevolle begeleiding aan dieren met vaak complexe fysieke en mentale gezondheidsproblemen, of medische problemen die voortkomen uit hun fok- en productiedoeleinden. Momenteel bieden ze een permanente thuis aan meer dan 70 dieren.

Heling door verbinding met dieren

“Dieren die in de sanctuary toekomen, dragen vaak zelf een rugzak vol trauma. Zodra ze hun eigen wonden hebben geheeld, ontwikkelen de meeste dieren het diepe verlangen om anderen te helpen. Zij weten als geen ander hoe het is om te overleven, te helen en opnieuw vertrouwen te vinden”, zegt oprichter Evelien Devriese.

“Zodra ze hun eigen wonden hebben geheeld, ontwikkelen de meeste dieren het diepe verlangen om anderen te helpen” – Evelien Devriese

“De helingsessies laten een bijzondere samenwerking ontstaan tussen mens en dier, volledig op het ritme van het dier, en zijn bedoeld voor iedereen die op zoek is naar rust, hernieuwde energie of emotionele steun.”

Tijdens een sessie van een uur kunnen deelnemers ervaren hoe het is om op een natuurlijke manier tot rust te komen. “Of het nu gaat om het knuffelen van een kip, het borstelen van een schaap of het voelen van de warme aanwezigheid van een haan—de dieren nodigen uit tot ontspanning en heling op een puur, ongedwongen niveau, zonder dat je jouw verhaal moet doen.”

Het verhaal van Lucie en Billie

Een prachtig voorbeeld van de kracht van dieren om te helen, is het verhaal van Lucie en Billie, twee schapen die in de sanctuary werden geboren. In september 2023 verloren zij hun moeder. “Mammie werd een half jaar eerder gered en kwam zwanger toe in de sanctuary. Ze had een gebroken rug en andere gezondheidsproblemen na jarenlange verwaarlozing”, vertelt Evelien.

“Toen ze overleed, waren Lucie en Billie ontroostbaar. Maandenlang hielden ze zich afzijdig, verdwaald in hun verdriet. Maar langzaam begonnen ze opnieuw toenadering te zoeken tot hun verzorgers en vonden ze hun eigen weg naar heling. Vandaag zijn ze een bron van troost en steun voor anderen, ze delen hun weg naar heling en hoop met iedereen die het nodig heeft.”

Meer informatie op https://daisyfieldsvzw.com/daisyfields-healingsessies/.