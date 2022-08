Dagverzorgingscentra in Ledegem vieren verjaardag met opendeur

De dagverzorgingscentra De Winde en Het Station in Ledegem bestaan respectievelijk twintig en tien jaar. Het woonzorgcentrum Rustenhove vierde die verjaardagen zaterdag met een opendeurdag. “Het is de bedoeling dat een van de dagverzorgingscentra verhuist naar Sint-Eloois-Winkel. Zo hebben we een betere spreiding”, klinkt het.

Twintig jaar geleden werd vanuit woonzorgcentrum Rustenhove het dagverzorgingscentrum De Winde opgericht. Het initiatief bleek al snel een succes te zijn. Heel wat senioren uit de nabije regio kwamen er overdag langs voor zinvolle dagbesteding. Tien jaar later werd ook beslist om op de site van het woonzorgcentrum Rustenhove het dagverzorgingscentrum Het Station te openen.

34 mensen per dag

“Momenteel maken 34 mensen per dag gebruik van de dagverzorgingscentra. Zij worden ’s ochtends bij hen thuis met een busje afgehaald”, aldus Mieke Vanpoucke, coördinator thuiszorgondersteunende initiatieven binnen het woonzorgcentrum. Rustenhove speurt momenteel naar een locatie in deelgemeente Sint-Eloois-Winkel om er een van de dagverzorgingscentra onder te brengen. “Nu is alles hier op locatie, dan zouden we beter gespreid zitten.”

Cursussen voorgesteld

Tijdens de opendeurdag naar aanleiding van de verjaardag werden in het lokaal dienstencentrum De Kring ook de cursussen en workshops voorgesteld. Geïnteresseerden kregen ook meer uitleg over de veertigtal assistentiewoningen op de site en konden nog voorstellen indienen voor het project ‘Zorgzame Buurt’. Het initiatief is een samenwerking tussen de organisatie ’t Ferm, de gemeente en het woonzorgcentrum Rustenhove. “Alle ideeën daarvoor hebben we inmiddels verzameld, we hopen dit najaar nog de eerste projecten uit te rollen.”