Dagcentrum NOAH in Ooigem ontvangt al tien jaar mensen met zorgen: “Plaats waar je je thuisvoelt”

Groot feest in het riante huis van NOAH in Ooigem. De organisatie die zich inzet voor eenzamen en mensen met een zorgbehoefte, is al tien jaar een vaste waarde in de Oostrozebeeksestraat. Het werd gevierd met een receptie en zelfs een zanger kwam langs.

NOAH staat voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht en Huiselijkheid. “En dat is precies was wat je vindt in ons kleinschalig dagverzorgingscentrum”, vertelt NOAH-coördinator Laja Haerens. “We maken elke term van dit letterwoord waar. Eenzamen of oudere mensen met een zorgbehoefte kunnen bij ons een gezellige dag doorbrengen. We organiseren talrijke leuke activiteiten, zoals samen koken, wandelen, kaarten, knutselen, spelletjes spelen, muziek beluisteren of handwerk. Soms gaan we ook met de hele groep op uitstap.”

Gezelschap

“We merken duidelijk dat oudere mensen vaak op zoek zijn naar gezelschap en ontspanning”, vertelt Laja Haerens. “Via sociaal contact willen we met NOAH een dam opwerpen tegen die toenemende vereenzaming bij senioren. We zijn er ook voor mensen met een zorgbehoefte en hun mantelzorgers: omdat wij hun partner of ouder opvangen, kunnen zij even tot rust komen of wat tijd voor zichzelf nemen.”

“Onze verzorgenden staan ook altijd klaar met kleine persoonsverzorgende taken”, gaat Laja Haerens verder. “Klanten kunnen een douche nemen, hun haar en nagels laten verzorgen of zich laten masseren. Op die manier wil NOAH een plaats zijn waar iedereen zich thuis voelt.”

NOAH is intussen al tien jaar een vaste waarde in de Oostrozebeeksestraat 123 in Ooigem.

Zanger

Om die verjaardag te vieren werd een feestje gebouwd, compleet met zanger, hapjes en drankjes en zelfs kinderanimatie. Meteen een gelegenheid om nader kennis te maken met de werking.

NOAH opereert onder de vleugels van Familiehulp. “Onze vestiging in dit mooie huis is één van de 40 NOAH-vestigingen in Vlaanderen en Brussel die Familiehulp telt. Dankzij de samenwerking tussen Familiehulp en de gemeente Wielsbeke konden we ook hier in de gemeente van start gaan”, aldus nog Laja Haerens. (MI)