‘Dag van de Buren’ op 26 mei in Unie-K ’t Venster: “Een gezellige zomerbar”

Vrijdag 26 mei is er in Unie-K ’t Venster in de Willem Elsschotstraat in Emelgem, een woonondersteuning voor volwassenen met een niet-aangeboren beperking, een ‘Dag van de Buren’. “Een gezellige namiddag in onze gelegenheidstuin met een zomerbar, een optreden van een singer-songwriter, een deejay en iets om de honger te stillen”, zegt sociaal werker Vanessa Vermaut.

‘Dag van de Buren’ is één van de vele initiatieven die het resultaat zijn van een samenwerking tussen de bewoners uit de Merelwijk en bewoners én personeel van ’t Venster. “In 2018 werd er door studenten van hogeschool Vives een buurtonderzoek gedaan in de Merelwijk en daaruit bleek dat er nood was aan meer contact tussen wijkbewoners en ’t Venster”, zegt sociaal werker Vanessa Dermaut. “Drie jaar geleden werd er in de wijk een buurtteam –toen had men het nog over een klankbordgroep – opgericht om allerlei activiteiten te organiseren. Dat buurtteam bestaat op vandaag uit bewoners en medewerkers van wooneenheid ’t Venster, familieleden van de bewoners én buren uit de Merelwijk: Jeroen Desmet, Ethan Goemaere, Mia Declerck, Marleen van de Vijver, Melanie Schmidt, Daniël Meulemeester, Thierry Willemet, Patrick Vanderhaeghe, Nicole Verlinde, Martine Vandenberghe, Heike Taeckens, Fleur Noppe, Petra Lambrecht en ikzelf.”

De bank

“In 2019 was er een eerste ‘Dag van de Buren’. Dan zet je normaal een stoel buiten om aan te geven dat de buren welkom zijn voor een gezellig samenzijn. Collega Stijn Beerlandt vond dat die stoel in ’t Venster een bank moest zijn. Om bewoners te betrekken, werd de bank samen met buren gepimpt om beter op te vallen. Buurman en vrijwilliger Eric Merckx plaatste die dan eens in zijn voortuin zodat die voor meer buren zichtbaar zou zijn. ’t Venster ligt immers op het einde van de Merelwijk en er is niet zoveel passage. Daarna kwam het idee om bij elke activiteit die openstaat voor Emelgemnaren (en verder) de bank op zichtbare plekken in de buurt te plaatsen met een reclame voor de activiteit. De bank kreeg op een bepaald moment de toepasselijke naam ‘venster-bank’. Momenteel staat de bank aan de Knuffel en volgende week krijgt hij een nieuwe plek.”

Corona vertraagde wel het nemen van initiatieven. “Niettemin is er sindsdien toch al heel wat georganiseerd in en rond ’t Venster. Rommelmarkt, zomerzoektocht, kerstwensenboom, garageverkoop, fotozoektocht, liveoptredens in de tuin… Initiatieven waar wij als bewoners graag aan meewerken”, zeggen Marleen Van de Vijvere, die sinds 8 jaar in ’t Venster verblijft, en Melanie Schmidt, die eind 2017 naar ’t Venster kwam. Ondanks hun ernstige fysieke beperking werken ze zelf enthousiast mee aan de organisatie van de activiteiten.

Voor iedereen

“We noemen het wel ‘Dag van de Buren’ maar vrijdag 26 mei zijn niet alleen de buren uit de Merelwijk, maar iedereen vanaf 16.30 uur welkom in de tuin van ’t Venster”, vervolgen Vanessa, Marleen en Melanie. “We zorgen voor een gezellige zomerbar met allerlei dranken. En uiteraard zijn onze buren brouwers Jurgen Vermeylen en Chris Vandecaveye van ‘Better Beer Brewers’ van de partij om zelf hun bier te tappen. Voor wie honger heeft, zullen er braadworsten zijn. Alles aan heel democratische prijzen. Dj Christophe zorgt voor de ambiance en in de loop van de avond is er een liveoptreden van singer-songwriter Wayne Matthews, die uit Ingelmunster afkomstig is. Je kunt van dat alles gratis genieten.”

Vanessa wijst er ook op dat er zondag 10 september van 9 tot 17 uur de tweede rommelmarkt is in de tuin en op de parking van ’t Venster. Wie interesse heeft om er met een stand te staan, kan meer info krijgen via e-mail rommelmarkt@tvenster.be. (IB)