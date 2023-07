Crowdfunding voor peperdure maar levensnoodzakelijke operatie om Balder te redden

De baasjes van Balder, een Australische herdershond van net een jaar oud, zamelen geld in om een peperdure maar levensnoodzakelijke operatie voor hun trouwe viervoeter te betalen. Na hopen onderzoek blijkt dat de rechternier van de hond bloedt. Alleen een ingewikkelde operatie kan Balder redden.

De vrolijke Australische herdershond kwam vorig jaar in het leven van Sarah Vanderhaeghe en haar gezin uit Adinkerke bij De Panne. Na het overlijden van hun vorige hond zorgde de schattige puppy opnieuw voor geluk. Maar na drie maanden bleek dat de hond plots bloed plaste. “De dierenarts dacht aan een blaasontsteking en gaf hem antibiotica. Dat leek te helpen, maar na zes maanden plaste Balder opnieuw bloed. Ook deze keer was het met antibiotica opgelost. Maar vlak voor Balders eerste verjaardag op 27 juni zagen we dat hij opnieuw bloed plaste. Deze keer hielp de antibiotica niet meer”, zegt baasje Sarah Vanderhaeghe.

Na twee passages bij gespecialiseerde dierenklinieken in Deinze en Hulshout en diverse onderzoeken bleek dat de rechternier van Balder permanent aan het bloeden is. “In België heeft men dit nog niet eerder gezien. Een operatie kan helpen, maar het is nog nooit gedaan. De slaagkansen zijn dus onbekend. Net als de kostprijs. Er moeten speciale stents besteld worden die tussen de 100 en de 500 euro kunnen kosten, los van de operatie zelf die om en bij de 2000 euro zou kosten. Reken daarnaast ook nog de nazorg, de medicatie en de controle-onderzoeken”, klinkt het.

De bloedende nier wegnemen, is geen optie. Mocht er ooit een probleem opduiken met de andere nier, dan is Balder ten dode opgeschreven. “We willen alleen maar het beste voor hem. Hij is echt een deel van ons gezin. We zitten nu al zo lang in een emotionele rollercoaster, hebben ook al zoveel financiële inspanningen gedaan dat het voor ons gezin zwaar wordt om dit allemaal te dragen”, zegt Sarah. Om hen te steunen, heeft vriendin Femke Meersman een crowdfunding op poten gezet. Met de actie willen ze 2.500 euro ophalen, de geschatte kostprijs van de operatie en de stents.

Wie een steentje wil bijdragen om het leven Balder te redden, kan hier terecht.