Corona-uitbraak in woon-en zorgcentrum ‘t Hoge in Alveringem

Sinds begin deze week is er voor het eerst sinds het begin van de pandemie een corona-uitbraak in woon- en zorgcentrum ’t Hoge. Woensdagavond waren er twaalf besmettingen, verspreid over alle vijf de afdelingen.

“Net voor de finish heeft corona ons te pakken gekregen”, reageert directeur Cynthia Bogaert. “We nemen alle nodige maatregelen, spelen kort op de bal en denken ook aan het psychosociaal welzijn van onze bewoners. Na rijp beraad beslisten we om minimaal bezoek toe te laten. We staan één vaste bezoeker per bewoner toe. Hij of zij draagt een FFP-2 masker. De besmette bewoners hebben tot op heden geen zware ziekteverschijnselen. Het resultaat van de zeer hoge vaccinatiegraad in onze voorziening. Mensen die vragen hebben, kunnen ons ten allen tijde telefonisch contacteren.” (AB)