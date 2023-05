Complex met 80 assistentiewoningen in uitgaansbuurt blijkt succesformule: “Wie hier woont, heeft geen auto meer nodig”

Het complex met tachtig assistentiewoningen, Residentie Rialto in Oostende, is ondertussen al een jaar bewoond. Opvallend: het complex werd neergepoot middenin de bruisende uitgaansbuurt in Oostende, op de plaats waar vroeger duizenden koppels gevormd werden in cinemacomplex Rialto. “Dat is een bewuste keuze geweest”, klinkt het.

Het project op zich spreekt tot de verbeelding, de locatie nog meer. Residentie Rialto is een project dat weinig Oostendenaars onberoerd laat. Vooral dan omwille van de gekozen locatie om het gebouw neer te zetten. Het complex bevindt zich immers pal in de uitgaansbuurt, waar honderden jongeren tijdens het weekend feesten. Op een site van 2.100 vierkante meter rond de Langestraat, de Christinastraat, de Kleine Weststraat en de Hertstraat, liet projectontwikkelaar en beheerder van het gebouw, Senior Homes, op drie jaar tijd een complex verrijzen met tachtig erkende assistentiewoningen. Daarvan is ondertussen al 75 procent bewoond.

Het gaat om een volledige nieuwbouw, maar dan met behouw van de bestaande gevel van cinemacomplex Rialto en de bekende juwelierszaak Hulpiau. “Naast de erkende serviceflats, hebben we ook het verleden een stuk geïntegreerd in het gebouw”, vertelt bestuurder Wilfried Martens. “Zo is er uiteraard de behouden gevels, maar ook hebben we in het kelder van het gebouw een cinemazaaltje ingericht als eerbetoon aan de vroegere bioscoop. Daarnaast is er een brasserie in het gebouw die voor iedereen toegankelijk is en zicht biedt op de binnentuin. Verder is er ook nog een fitness-, welness-, en kappersruimte voor de bewoners. Er is zelfs een kineruimte. Daarnaast is er zes op de zeven dagen een woonassistente aanwezig, waar de bewoners bij terecht kunnen. De woningen zelf zijn aangepast aan de noden en zijn toegankelijk met een rollator of een rolstoel. Ze zijn bovendien luxueus afgewerkt.”

De keuze voor de uitgaansbuurt middenin het centrum van de stad, is volgens Martens een bewuste keuze geweest. “Al onze projecten bevinden zich middenin het centrum, net omdat die bruist”, zegt de bestuurder. “Wie hier komt wonen, zit dus op de perfecte locatie om boodschappen te doen, een restaurantbezoek te doen of gezellig iets te gaan drinken. Alles is hier op wandelafstand, ideaal toch? Zelfs de zee en het strand bevinden zich op een boogscheut van dit project. En wie verder wil, is op tien minuten aan het Oostendse station. Een auto heb je dus niet meer nodig als je hier woont.”

Naast senioren, kunnen ook jongere mensen, die zelfredzaam zijn, maar wel ondersteuning nodig hebben, er terecht. Het interactieve beheersconcept van Senior Homes gaat ook mogelijke eenzaamheid tegen en stimuleert het sociaal contact en mentaal welzijn. Etienne Verschaeve (81) is een van de bewoners. “Ik woon op de hoek van de Langestraat en de Hertstraat – vlakbij de meeste cafés dus – en heb daar eigenlijk geen last van”, vertelt Etienne. “Je hoort wel eens iets, maar al bij al valt dat heel goed mee. Het is en blijft een stadscentrum en dan weet je dat daar al eens lawaai kan zijn, maar dat lawaai is echt beperkt.”