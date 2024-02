Code oranje voor luchtweginfecties: overheid raadt mondmaskers aan voor kwetsbare personen

Het aantal gevallen van griep en andere luchtweginfecties, waaronder ook nog steeds Covid-19, doet de druk op de zorg in België toenemen. Daarom is maandag beslist om naar code oranje te gaan, waarbij de overheid in bepaalde situaties adviseert om mondmaskers te gebruiken.

De Risk Assessment Group heeft de beslissing om van code geel naar code oranje te gaan genomen op basis van gegevens van Respiradar. Dat is een meetinstrument voor de circulatie van luchtwegkiemen en de druk op het gezondheidszorgsysteem. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de huisartsbezoeken en ziekenhuisopnames, zegt Steven Van Gucht, diensthoofd Virale Ziekten bij gezondheidsagentschap Sciensano.

De druk op het zorgsysteem komt niet onverwacht, zegt Van Gucht. Elke winter is er een piek in luchtwegklachten, -infecties en ziekenhuisopnames. De drukte is niet algemeen maar verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis. “In principe kunnen de ziekenhuizen normaal blijven werken”, zegt Van Gucht.

Het systeem met de kleurcodes is nog relatief nieuw en is gebaseerd op ervaringen tijdens de coronapandemie.

Tijdens de pandemie leerden virologen dat mondmaskers goed werken tegen de verspreiding van griep. Vandaar dat er nu specifieke aanbevelingen zijn. Er moet extra aandacht worden besteed aan de ventilatie van binnenruimten en aan de bescherming van kwetsbare personen, luidt het.

Concreet beveelt de overheid mondmaskerdracht sterk aan voor kwetsbare personen. Bij voorkeur gebruiken zij een FFP2-masker. Mensen die hen regelmatig omringen en mensen met symptomen van luchtweginfectie, krijgen het advies een chirurgisch mondmasker te dragen. Dat geldt in het bijzonder op drukke plaatsen zoals het openbaar vervoer.

Ook in wachtzalen in de zorg is mondmaskergebruik sterk aanbevolen. Van Gucht benadrukt wel dat er geen verplichting geldt en dat de ziekenhuizen zelf kunnen beslissen over maatregelen.

De viroloog voorspelt dat code oranje enkele weken van kracht zal blijven. Een opschaling naar code rood, bij een zeer zware belasting van de zorg, verwacht hij niet. Mogelijk brengt de krokusvakantie volgende week al wat verlichting.