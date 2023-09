Christel Segaert bekroond als Parel van een Verpleegkundige

Verpleegkundige Christel Segaert is een Parel van een Verpleegkundige. Het Netwerk Verpleegkunde reikt die erkenning jaarlijks uit. “Ik heb toch een traantje moeten wegpinken”, bekent Christel.

Het Netwerk Verpleegkunde is de grootste Vlaamse beroepsorganisatie van een voor verpleegkundigen. Het staat met verschillende werkgroepen en regionale netwerken ten dienste van de leden. In Oostende vond onlangs een congres van de organisatie plaats. Ieder jaar organiseert het eveneens de jaarlijkse verkiezing van Parel van een Verpleegkundige en een van de laureaten is de geroutineerde verpleegster Christel Segaert uit Oostende. “We ontvingen dit jaar opnieuw enorm veel inzendingen”, klinkt het bij Netwerk Verpleegkunde. “Dat bewijst meteen dat zoveel gemotiveerde verpleegkundigen dagelijks in de weer zijn voor hun beroep en hun zorgvragers.”

Dat Christel Segaert perfect in dat plaatje past, bewijst haar indrukwekkende staat van dienst, maar ook haar passie voor de job die zij al heel wat jaren uitoefent. “Mijn carrière in de verpleegkunde begon in 1980 en dat op tal van afdelingen zoals spoed, intensieve zorg, geriatrie en pediatrie. Ik vond die allemaal boeiend en kon zo heel multifunctioneel ingezet worden, want weinig afdelingen kenden nog geheimen voor mij. Ik vond bijleren bovendien heel belangrijk. Deze erkenning doet mij enorm veel deugd. Het toont dat mijn werk en inzet gewaardeerd wordt. Ik heb op de uitreiking ervan toch een traantje moeten wegpinken”, zegt Christel.

Christel Segaert werk al vijftien jaar bij Randstad Medical Gent, de voorbije jaren exclusief voor het uitzendkantoor. Het is trouwens Randstad die haar heeft voorgedragen. “Christel werkt zeer nauwkeurig en blijft altijd rustig, ondanks de soms hectische omstandigheden, nood- of emotionele situaties. Met haar glimlach straalt ze vertrouwen uit ze is iemand op wie je kan rekenen. Daarom verdiende ze van haar collega’s een bloemetje en een Parel.”