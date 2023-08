Chichi rijdt voortaan rond met gepimpte wagen van het Wit-Gele Kruis dankzij collega’s

De autootjes van het Wit-Gele Kruis zijn in Vlaanderen gemakkelijk te herkennen. Ze brengen de verpleegkundigen van patiënt tot patiënt. In Oostende rijdt er nu echter een speciale versie van dat witte wagentje met het gele kruis rond.

De voorbije maanden werden Chichi door haar eigen collega’s verkozen als teken van dankbaarheid voor haar dagelijkse inzet, met een gepimpte dienstwagen als bedanking.

De invulling van de bedrijfswagen werd net als de verpleegkundige zelf, door de collega’s gekozen. “Super dat mensen zo over mij denken”, zegt de vrouw. “Ik ben gewoon wie ik ben en sta lachend in het leven. Ik ben blij en had dit echt niet verwacht.”