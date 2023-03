Centrum voor dagverzorging viert jubileum: Tien jaar Villa Zilvervogel

Het Centrum voor Dagverzorging (CDV) Villa Zilvervogel in Reninge bestaat tien jaar. Dat werd samen met de bezoekers, hun familie en het personeel gevierd met een receptie.

65-plussers die thuis wonen, kunnen elke werkdag in Villa Zilvervogel terecht voor een aangename dagbesteding. Het centrum voor dagverzorging opende voor het eerst de deuren in 2013. Tien jaar geleden, toen het centrum voor dagverzorging nog Villa Van Rin heette, waren er twee bezoekers. Ondertussen komen dagelijks gemiddeld zeventien mensen langs. Villa Zilvervogel bevond zich oorspronkelijk in het voormalige kloostergebouw. Tijdens de coronaperiode deed ontmoetingscentrum Oud Gemeentehuis in Reninge tijdelijk dienst als locatie omdat daar meer ruimte was. Sinds april 2021 is de nieuwbouw van woon-zorgcentrum Zilvervogel Reninge de thuisbasis.

Gezellig samenzijn

“We starten de dag altijd met een kop koffie en samen bepalen we de activiteiten”, vertelt Julie Devloo, coördinator van CDV Villa Zilvervogel. “Naast gezellig samenzijn, kunnen de bezoekers ook een beroep doen op de kiné, kapper en pedicure van het woon-zorgcentrum. Op die manier ondersteunen we de bezoekers in hun wens om langer thuis te blijven wonen. Na een goed gevulde dag brengen de chauffeurs hen weer veilig naar huis.”

Het activiteitenaanbod omvat zowel ontspannende als huishoudelijke taken zoals verse soep maken, bewegingsbingo, muziek ontdekken en wellnessactiviteiten. En de bezoekers hebben het duidelijk naar hun zin in Villa Zilvervogel, zo blijkt uit een tevredenheidsmeting die in januari werd uitgevoerd. ‘Je bent hier nooit alleen, je bent omringd door mensen’, ‘De maaltijden zijn heel lekker, vaak lekkerder dan thuis’ en ‘We kunnen eens lachen’ zijn enkele uitspraken die de bezoekers lieten optekenen.

Opendeurdag

Het team van Villa Zilvervogel bestaat uit een zorgkundige, verpleegkundige, logopediste, coördinator en vrijwilligers. Het tienjarig bestaan werd op 17 maart gevierd samen met het personeel, de bezoekers en hun familie. Op zaterdag 22 april organiseert het centrum voor dagverzorging en het woon-zorgcentrum een opendeurdag waarop iedereen welkom is van 14 tot 17 uur. “Nieuwe bezoekers zijn altijd welkom in Villa Zilvervogel. “Ze worden met open armen ontvangen.”, besluit Julie Devloo.

Wie meer info wenst, kan contact opnemen met Julie Devloo op 057 40 90 96 voor een vrijblijvende kennismaking. Het reilen en zeilen van Villa Zilvervogel is te volgen op de Facebookpagina van wzc Zilvervogel Reninge. (KVCL)