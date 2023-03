Centrum voor dagverzorging viert 25ste verjaardag

Het Centrum voor Dagverzorging in de Kortrijksestaat viert op 1 april het 25-jarig bestaan. Het centrum werd geboren als ‘De Kim’, een telg van de vzw Open Kring en lag in het verlengde van het woonzorgcentrum. Het centrum is mee geëvolueerd binnen de senioren service die aangeboden wordt.

De Kim is inmiddels omgedoopt tot centrum voor dagverzorging Ben. Op werkdagen worden in het centrum activiteiten georganiseerd met de bezoekers. “Het centrum wil service bieden aan zowel chronische zieken als aan mantelzorgers. Chronische zieken kunnen in ons centrum terecht voor allerlei activiteiten. Ze komen hiermee in contact met een groep lotgenoten”, zegt Evelien Degrijse, teamcoach en coördinator.

“De activiteiten zijn op ieders maat. Door dit aanbod geven wij aan de mantelzorgers of familieleden, die instaan voor de dagelijkse zorg en begeleiding, de kans om even te onthaasten en uit dit dagelijks zorgpatroon te stappen.” Dagelijks is er in het centrum een aanwezigheid van een veertigtal bezoekers. Een team van een tiental begeleiders met verzorgenden, kinesisten en een orthopedagoog staan in voor de goede gang van zaken. Doorgaans steken vrijwilligers nog een handje toe om bijvoorbeeld mensen naar de kine te begeleiden. Evelien zorgt voor de coördinatie.

Vervoer

“Er zijn mensen die hun ontspanning zoeken aan de kaarttafel. Wij begeleiden steeds mensen in een aantal huishoudelijke taken zoals het helpen bereiden van groenten. Wij kunnen ook een verwenbad aanbieden. Hersengymnastiek is een andere mogelijkheid…. Of je komt gewoon voor een praatje, de kennismaking met vrienden…”

Wie moeilijkheden heeft om het centrum voor dagverzorging Ben te bereiken, kan beroep doen op mindermobielenvervoer Link 58. Die komt je ‘s morgens halen en na de activiteiten terugbrengen. Link 58 is zowel actief in Ardooie als in de buurgemeenten tot een straal van 15 kilometer. Het enthousiaste team van medewerkers organiseert ter gelegenheid van dit 25-jarig bestaan een aantal activiteiten. Dit is voorzien vanaf maandag 27 maart tot vrijdag 31 maart.

De week start met een aperitief en een paaszoektocht. Op dinsdagnamiddag is er een verwennamiddag. De hele week wordt er gevierd met op vrijdag een dessertbuffet als afsluiter en een galabal.

Terugbetaling

Het centrum voor dagverzorging is elke weekdag open vanaf 8.30 tot 17 uur. Voor een volledige dag betaalt een bezoeker of deelnemer 20,93 euro. De deelnemers kunnen rekenen op een gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit en het sociaal huis van de gemeente Ardooie. (JM)

Info: 051 74 02 74 (Evelien Degrijse)