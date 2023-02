Centrum voor dagverzorging De Manège viert tiende verjaardag

Het Centrum voor dagverzorging De Manège vierde onlangs zijn tiende verjaardag met een feestmaaltijd voor de gebruikers en hun families.

Het werd een sfeervolle namiddag met veel lekkers, maar vooral ook deugddoende ontmoetingen tussen lotgenoten die steun vonden bij elkaar. Dit feest was niet mogelijk geweest zonder de grenzeloze inzet van vrijwilligers Bea, Marleen en Gerda. De Manège is een dagcentrum voor personen met dementie. Mensen die nood hebben aan vriendschap en zorgzame aandacht, kunnen er genieten van zinvolle activiteiten. Het doel van deze ondersteuning is om de gebruikers zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Het team van De Manège is er niet enkel voor de mensen met dementie, maar wil ook de mantelzorgers bijstaan met een luisterend oor, tips en tricks.