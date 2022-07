Brugse brandweermannen protesteren op warmste dag van het jaar tegen personeelstekort: “Er wordt gespeeld met de veiligheid van de burger”

De Brugse brandweermannen houden dinsdagochtend, op de warmste dag van het jaar, een ludieke protestactie op de Burg in Brugge. Ze protesteren met een lege, achtergelaten ambulance tegen het nijpend personeelstekort: “Er wordt gespeeld met de veiligheid van de burger.”

De actie wordt georganiseerd door de vakbond ACV Openbare Diensten. En dat net op de warmste dag van het jaar, als er ongetwijfeld veel noodopreopen zullen binenkomen van door de hitte bevangen West-Vlamingen, waar code rood geldt. Vakbondsafgevaardigde Thomas Vande Ginste stelt: “Sinds de zonevorming is men begonnen aan een herverdeling van de brandweermannen over de hele zone. We juichen een eerlijke herverdeling over de gemeentes in de zone 1 toe, maar de verschuivingen gaan veel te ver.”

Voorspeld

“Deze zomer kunnen we hierdoor dagelijks één tot drie van onze zes ambulances niet bemannen. De burger moet hopen dat we beschikbaar zijn als die ons nodig heeft. We hebben die tekorten al jaren geleden voorspeld, maar het beleid heeft die waarschuwingen telkens naast zich neergelegd.”

“De last minute oplossingen die nu geboden worden zijn slecht, zelfs gevaarlijk. Zowel vrijwilligersposten als beroepskosten krijgen de zorg niet meer rond in Brugge en omliggende gemeenten. Er wordt gespeeld met de veiligheid van de burger”, aldus Thomas Vande Ginste.

Vlinderen

De brandweermannen eisen van de zoneraad en van de zoneleiding een correcte bezetting van de post Brugge: “Er is nood aan een duidelijk beleid, waarbij de juiste mensen op de juiste plek staan en waarbij men opleiding en veiligheid niet laat varen.”

“Het systeem moet werkbaar en evenwichtig zijn, met beroeps, vrijwilligers en externe ambulanciers. Mensen laten vlinderen tussen posten zonder overleg met de postoversten is ongehoord en onwerkbaar. Dat is een pleister op een houten been.”

Self service

Op de achtergelaten ambulancewagen op de Burg prijken ludieke pamfletten. Met als titel : ‘nieuw in Brugge, self service ambulance dienst’. Daarbij krijgt de burger hilarische tips om hoe in noodgevallen zelf een ambulance te bemannen en hulp te verstrekken aan slachtoffers…