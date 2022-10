Brugge schakelt versnelling hoger in vaccinatiecampagne

Stad Brugge schakelt een versnelling hoger in de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Alle Bruggelingen krijgen de kans om nog voor eind oktober een herfstboostervaccin te laten plaatsen.

In de week van 12 oktober wordt een uitnodiging verstuurd naar iedereen tussen 18 en 40 jaar om een afspraak in te plannen in het vaccinatiecentrum. Alle Bruggelingen boven de 40 jaar (en die voldoen aan de herfstbooster vaccinatiecriteria) kregen eerder al een uitnodiging opgestuurd.

Burgemeester Dirk De fauw: “In de uitnodiging voor de 18- tot 40-jarigen zal geen vooraf bepaald afspraakmoment staan. Iedereen krijgt dus de kans om zelf een afspraak in te plannen op het best passende moment. We hopen dat de mensen hierop zullen ingaan, want een vaccinatie is nog altijd een zeer belangrijk gegeven in de strijd tegen het coronavirus.”

Zwangere vrouwen

“ De herfstbooster blijft bovendien sterk aanbevolen in de groep 18-40 jaar voor zwangere vrouwen, mensen met immuniteitsproblemen, iedereen die het huis deelt met kwetsbare personen (o.a. +65-jarigen, zwangere vrouwen, mensen met immuniteitsproblemen en mensen met bepaalde gezondheidsproblemen) en aan iedereen die werkt in de zorg.”

