Brecht Clauws is nieuwe Gullegemse rusthuisdirecteur

Geboren en getogen Gullegemnaar Brecht Clauws is vanaf 1 mei directeur van woonzorgcentrum Het Gulle Heem. Hij volgt José Lecoutere op die na ruim dertig jaar met pensioen gaat.

Brecht, vader van vier kinderen, studeerde in 2000 af als bachelor Geneeskunde en startte zijn loopbaan in AZ Groeninge in Kortrijk. Daar groeide hij door tot hoofdverpleegkundige op de afdeling gastro-enterologie. Hij werkt sinds eind maart 2020 in Het Gulle Heem als verpleegkundige.

De nieuwe rusthuisdirecteur is in Gullegem ook gekend als co-voorzitter van de Orde van de Vlaskapelle, de vereniging die het carnaval in het dorp bezielt en in goede banen leidt. (AV)