Bijkomende besmettingen in Huize Proventier in Poperinge: “Deze week weer collectieve testing”

In Huize Proventier in Poperinge begint de omikrongolf zijn tol te eisen. Sinds half januari werden bij het personeel 13 positieve coronagevallen vastgesteld. Donderdag worden opnieuw enkele afdelingen binnen het woonzorgcentrum collectief getest.

Vorig week testten vijf personeelsleden en een bewoner positief in Huize Proventier. De volledige afdeling, bewoners en personeel, werden toen collectief getest en daaruit bleek dat er onder de bewoners op de eerste verdieping geen extra besmettingen waren. “De omikrongolf die in alle hevigheid woedt, begint steeds meer zijn tol te eisen binnen Huize Proventier. Tussen 2 collectieve testen door zijn we zeer alert voor symptomatische bewoners en doen we zo nodig bijkomende screenings. Gisteren voerden we op die manier bij bewoners 4 dergelijke intermediaire testen uit en deze morgen blijken er 3 daarvan positief te zijn. Vorige donderdag hebben deze allemaal nog negatief getest. Het tij keert dus bijzonder snel”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen).

Voorzichtig zijn

De bijkomende besmettingen situeren zich allemaal op de eerste verdieping, aan de kant van De Regenboog. “De families van de getroffen bewoners worden persoonlijk opgebeld. We willen het bezoek niet aan banden leggen, maar we willen er wel de aandacht op vestigen dat de hoge besmettelijkheid van het virus in combinatie met het feit dat het zich via aerosolen verspreidt, een groter besmettingsgevaar inhoudt op de getroffen afdeling. We willen de families dan ook aanraden zeer voorzichtig te zijn bij bezoekjes en heel nauwgezet de veiligheidsmaatregelen op te volgen. Voorlopig komen de kapper en de pedicure niet op de eerste verdieping werken”, zegt Vanderhaeghe.

Aangepast testbeleid

“Inmiddels tellen we sinds half januari bij het personeel 13 positieve gevallen, waarvan er reeds 4 het werk konden hervatten. Donderdag testen we opnieuw collectief op de afdelingen ‘Het Oudste Geluk’ en ‘De Regenboog’. We duimen voor een goed resultaat zonder bijkomende besmettingen, al willen we onze bezorgdheid hierover niet verhullen”, aldus Vanderhaeghe.

“Ondertussen duikt vanuit de Vlaamse woonzorgcentra de roep op om een aangepast testbeleid te voeren en enkel nog op basis van symptomen te gaan screenen. Dit wordt geïnspireerd door het feit dat de omikronvariant echt wel minder ziekmakend lijkt te zijn. Doordat de vaccinatie ook nog eens een stevige dam opwerpt tegen ernstige ziekte, zouden de collectieve testen bij grotere uitbraken afgeschaft worden: enkel zieke mensen worden in dit scenario nog getest. Bijkomende reden hiervoor is dat men asymptomatisch covidpositief personeel aan de slag wil houden, omdat er een reële vrees is dat er op korte termijn nog onvoldoende handen aan het bed overblijven. We denken dat het testbeleid wel eens op zeer korte termijn deze richting zou kunnen uitgaan.”