Bij Siriwan kan je terecht voor traditionele Thaise massage

Wie liefhebber is van een traditionele Thaise massage, kan voortaan terecht in het salon Siriwan, in de Marktstraat. Daar zorgen de gediplomeerde dames Siriwan en Rusnee Satanbua voor de invulling van een ruime keuze aan massages, onder supervisie van Frederik Declercq,

Frederik Declercq, al een kwarteeuw joviale uitbater van brasserie In De Luwte, op het Marktplein, doet het verhaal: “In onze brasserie zorgen mijn Thaise vriendin Siriwan en ik in het weekend voor exquise Thaise schotels; dat is gegroeid uit de Thaise takeaway die we tijdens de Covidperiode op poten hadden gezet. De interesse van de Thai-liefhebbers groeide met de dag. Aangezien Siriwan in Mechelen een massagesalon runt, was de link vlug gelegd. We keken uit naar een geschikt pand, vonden dat in de Marktstraat, en vanaf nu kan men daar genieten van traditionele Thaise massage. Ik blijf uiteraard aan het fornuis van de Luwte.”

De massages worden gegeven door gediplomeerde professionelen. Siriwan en haar moeder Rusnee lichten toe: “Er is een ruime keuze, waaronder hotstone massage, kruidentempel, voetmassage, hals-, schouders- en rugmassages, heritage oliemassage, sportmassage en een Duo Relax & Refresh VIP massage. Een massage duurt één tot anderhalf uur. De prijzen liggen tussen 65 euro, voor één persoon, en 170 euro, voor twee.” (PG)

Siriwan, Marktstraat 2a, Nieuwpoort, elke dag van 11 tot 20 uur, na telefonische afspraak op 0472 03 99 98. Gesloten op zondag.