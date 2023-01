Bewoners woonzorgcentrum moeten op zoek naar nieuw onderkomen: “Aan de basis ligt vooral het plaatstekort voor ons revalidatieziekenhuis”

BZIO, het centrum voor gespecialiseerde revalidatiezorg in Oostende, stopt met haar woonzorgcentrum ‘Het Verhaal’ op de eerste verdieping van het revalidatieziekenhuis. Het wil zo nog meer de focus leggen op de kerntaak: revalidatie. “Een noodzakelijke beslissing, maar geheel volgens het DNA van het huis”, klinkt het in een mededeling.

BZIO staat voor Bundeling Zorginitiatieven Oostende. Het herbergt onder andere het Oostends revalidatieziekenhuis IMBO, het revalidatiecentrum ‘Koninklijke Villa’ en het woonzorgcentrum ‘Het Verhaal’. Met die laatste houdt BZIO er nu mee op. Het woonzorgcentrum bestaat uit 25 plaatsen en leverde naar eigen zeggen een uitstekende zorgkwaliteit sinds de opstart begin jaren ’90. In 2021 kreeg het een uitstekend rapport van de Vlaamse inspectie.

“Het gaat om een noodzakelijke beslissing”, zegt Nick Marlein, algemeen directeur van BZIO. “Voor alle medewerkers zal er een plaats zijn binnen BZIO en voor alle bewoners van het woonzorgcentrum zal een woonvorm op maat gezorgd worden.” Volgens de directeur is de instroom van bewoners moeilijker geworden. Tijdens de eerste 20 jaar van het bestaan werd vaak gezorgd dat de bewoners er na een lange revalidatie in de IMBO, er terecht konden. “We stellen vast dat dergelijke zorgprofielen de laatste tijd minder aangetrokken worden”, aldus de directeur.

Ook de grote veranderingen binnen de ouderenzorg liggen mee aan de basis van de beslissing. “De gewijzigde regelgeving is strenger en complexer geworden”, vervolgt Marlein. “De wachtlijsten zijn drastisch ingekort door de stijging van het aantal woonzorgcentra. Binnen ons revalidatiecentrum is dan weer een acuut plaatstekort ontstaan. Het gebrek aan ruimte verhindert een opfrissing van ons revalidatieziekenhuis dat bijna 70 jaar oud is en de laatste renovatie kende in 2000.“

De komende drie maanden zal BZIO actief inzetten op toeleiding van de bewoners naar andere woonvormen. “Wie geen geschikte woonplaats vindt, kan in BZIO verblijven tot we een oplossing gevonden hebben. We begrijpen dat deze beslissing een grote impact heeft op de betrokken bewoners, hun familie, naasten en op de medewerkers”, aldus de directeur.