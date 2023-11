Bewoners woonzorgcentra schitteren in speelse fototentoonstelling: “We mochten eens dom doen, het was eens iets anders”

Nog tot 7 december is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in de woonzorgcentra Ceres in Lauwe en Andante in Menen. “Benidorm Bastards light”, noemt fotografe Miranda Dekempeneer het zelf. De bewoners van de rusthuizen schitteren in een speelse setting. “Was echt tof om te doen.”

“Eens dom doen, eens onnozel doen. Eens denken dat je jeugdig was, maar dat was geen waar. Het was eens iets anders. Echt tof om te doen”, blikt Frans Derycke terug op zijn eerste ervaring als fotomodel. Hij en zijn medebewoners van woonzorgcentrum Ceres in Lauwe en Andante in Menen werden een dag lang op sleeptouw genomen door Miranda Dekempeneer.

De professionele fotografe uit Halle plaatste de ouderen in een allesbehalve alledaagse setting en dat leverde heel wat verrassende beelden op. “Het is een beetje Benidorm Bastards light”, glimlacht ze. “Ik fotografeer normaal kinderen, families en huisdieren, maar ik wou eens met senioren als model werken.”

Verhaal creëren

Altijd probeert ze een verhaal te creëren met haar foto’s. Ook nu was dat niet anders. “De modellen moesten hun fantasie gebruiken. We hebben er heel wat tijd in gestoken en hadden ook heel wat attributen voorhanden, van drilboren tot een tatoeëerder. Ik heb er enorm veel plezier aan beleefd, ik hoop de bewoners ook.”

Enkele van hen, waaronder ook Frans, trokken naar Kortrijk. Ze maakten er het bioscoopcomplex Kinepolis onveilig en gingen er hamburgers eten in McDonald’s. Een hele ervaring. “Ze zeggen altijd dat er hier niks gebeurt, maar ze mogen hier nogal draaien hoor. Zo’n fotoshoot? Ik zou dat zeker nog doen. Je bent eens weg en je hebt leute.”

Ouderenweek

De fototentoonstelling kadert in de Ouderenweek die loopt van 20 tot 26 november. “Het ouder worden en zijn wordt vaak in verband gebracht met eenzaamheid en aftakeling en dat beeld willen we bijstellen”, zegt schepen Renaat Vandenbulcke (N-VA). “We willen tonen dat bewoners erbij horen en dat ze nog altijd kunnen participeren.”