Beweegcoach in wzc De Groene Verte

Dimitri Verfaillie (39) is leerkracht en beheert Beweeg Coach vzw. Hij is in wzc De Groene Verte aan de slag als beweegcoach en werkt aan een maatschappelijk project waarbij men de sociale driehoek bestaande uit bewoners, buren en medewerkers dichter bij elkaar wil brengen door samen te sporten. “Bij de start van het project zijn al 20 procent van de medewerkers ingeschreven”, vertelt Sharon Goemaere, verantwoordelijke vrijwilligers bij wzc De Groene Verte. “Door samen te sporten willen we de buurt binnenbrengen en bewoners en medewerkers van verschillende afdelingen samenbrengen.” Inschrijven kan via 051 54 45 30 of aan het onthaal. Samen met de beweegcoach wordt een plan opgemaakt en oefeningen voorgesteld. (foto ACK)