Beweeg meer met hulp van lokale BOV-coach

Robbe Vandendriessche is de ‘BOV-coach’, Bewegen op Verwijzing’, voor Lendelede. Hij helpt je gezond bewegen en maakt een beweegplan op dat op je lijf geschreven is. Beweeg jij minder dan 30 minuten per dag? En je wil meer bewegen, maar je hebt geen tijd, weet niet hoe, vindt het te duur, bent alleen? Dan kan je een beroep doen op Robbe. Bewegen op Verwijzing wil de ‘zittende’ Lendeledenaar aan het bewegen krijgen. Wie komt in aanmerking? Iedereen die geen 30 minuten per dag aan matige intensiteit beweegt zoals stevig doorstappen, fietsen, zwemmen… of veel stilzit op een dag. Robbe is 21 en studeerde sport en bewegen aan Howest. Hij organiseert consultaties in het Sociaal Thuis aan het Dorpsplein. Info: 051 30 31 31. (IB)