Beke investeert zes miljoen euro in onze zorginstellingen

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) investeert zes miljoen euro in de energierenovatie van tal van zorginstellingen in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Brecht Warnez uit Wingene opvroeg.

In totaal trekt minister Beke ruim 13 miljoen euro uit voor heel Vlaanderen. Met het geld moeten de zorginstellingen investeren in energiebesparende maatregelen, zoals betere isolatie, warmtepompen of zonnepanelen. Op die manier wil de minister 5.588 ton minder koolstofdioxide-uitstoot realiseren. Onze provincie haalt met 5,9 miljoen euro de grootste brok subsidies binnen. In Meulebeke krijgt het OCMW 900.000 euro voor diverse ingrepen in lokaal dienstencentrum Ter Deeve, assistentiewoningen residentie Deeveland en het woonzorgcentrum Ter Deeve. De totale investering daar bedraagt 1,8 miljoen euro, waarvan de Vlaamse regering dus de helft bijspringt.

Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V), die de cijfers opvroeg, zijn de subsidies nodig. “Elke euro die we niet aan elektriciteit of verwarming moeten spenderen, kan naar zorg voor de mensen gaan. We moeten nu meer dan ooit investeren in isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en dergelijke. Zeker in de huidige energiecrisis is inzetten op duurzame maatregelen die zowel een korte als lange termijn impact hebben op onze energiefactuur goed huisvaderschap”, klinkt het. Behalve de reeds bekend gemaakte subsidies zal minister Beke overigens dit jaar nog eens 21 miljoen euro op tafel leggen voor de renovatie van zorgcentra.