AZ Zeno Knokke-Heist verwelkomt Ingeborg als ambassadrice van ‘PLUSZORG’

Om de levenskwaliteit van patiënten met kanker te verbeteren, startte AZ Zeno PLUSZORG op. Pluszorg biedt een medisch begeleid zorgtraject waarbij verschillende therapieën kunnen worden ingezet, ter ondersteuning van de klassieke behandelingen zoals vb. chemotherapie. Ingeborg Sergeant was recent te gast in AZ Zeno voor het symposium Pluszorg, en zet nu haar schouders onder dit toonaangevende project als ambassadrice.

“Een kankerdiagnose zet je hele leven op zijn kop. Een medische behandeling is één ding, maar daar mag het niet stoppen. De patiënt is kwetsbaar en heeft nood aan extra ruimte en zorg. Die zorg zoeken ze overal, zonder gps of een degelijke wegenkaart. Pluszorg kan voor deze mensen een belangrijke leidraad zijn, een houvast op een moment dat je verloren loopt. Het is prachtig dat AZ Zeno aanvullende therapieën inzet, ter ondersteuning van de levenskwaliteit van mensen met kanker”, aldus Ingeborg.

Met haar jarenlange ervaring, onder meer als integratief psychotherapeute en oprichter-bestuurder van ‘De Evolutie’ zal Ingeborg haar know-how inzetten om mee vorm te geven aan het Pluszorg initiatief van AZ Zeno.

Individueel zorgtraject

“Het Pluszorg traject maakt gebruik van therapieën zoals osteopathie, acupunctuur, kunstzinnige therapieën, muziektherapie en euritmie alsook fytotherapie, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde. Er is ook aandacht voor preventie, mind ondersteuning en het onderhoud van een gezonde levensstijl. Integratieve zorg vervangt de klassieke geneeskunde niet. Het is een aanvullende, gepersonaliseerde en multidisciplinaire aanpak in samenspraak met de behandelende artsen. “De patiënten worden op een multidisciplinair overleg door meerdere therapeuten besproken. Samen kijken we welke therapieën het best zijn voor die patiënt. Zo komen we tot een op maat gemaakt zorgtraject, waarbij iedere patiënt individueel behandeld wordt op basis van zijn of haar noden”, zegt dr. Bart Devos, integratieve arts Pluszorg.