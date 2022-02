AZ West in Veurne past bezoekregeling aan

AZ West in Veurne past vanaf donderdag 3 februari de bezoekregeling aan. Er worden opnieuw twee vaste bezoekers per patiënt toegelaten tussen 15 en 19 uur.

Er is wel slechts één uur bezoek mogelijk. De bezoekers mogen niet tegelijk komen, maar wisselen elkaar af. Een FFP2-masker (zonder filter) wordt aangeraden.

Er zijn wel enkele uitzonderingen: In de pediatrie zijn beide ouders toegelaten. De ouders moeten wel getest worden voor de opname. Er mogen geen broertjes of zusjes op bezoek komen, tenzij de patiënt er langer dan één week verblijft.

In de materniteit is de partner onbeperkt toegelaten en mag er blijven overnachten, ook mogen eigen kinderen op bezoek komen, (mondmasker verplicht vanaf 6 jaar). De grootouders mogen één maal op bezoek komen gedurende één uur. Beide partijen mogen wel niet samen op bezoek komen.

Intensieve zorgen

Op intensieve zorgen is bezoek toegestaan na telefonisch contact. Er wordt maximum één vaste bezoeker per dag om 14.30 of 19 uur. Hier wordt ook maar één bezoek per dag toegestaan.

Voor het bezoeken van palliatieve patiënten beslist de behandelende arts.

Op de covid-pediatrie mag één ouder continu bij het kind verblijven en er ook blijven slapen. Hier ook moet het mondmasker verplicht worden aangehouden. In het kader van de sterk besmettelijke Omikron-variant raad het ziekenhuis de bezoekers aan een FFP2-masker te dragen en een zelftest af te nemen voor het bezoek. Het ziekenhuis raadt ook aan om een bezoek eventueel te vervangen door een videogesprek. (José Tyteca)