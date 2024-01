Audrey (22) start praktijk voor podologie in Houthulst: “Ik wil mensen met voetproblemen echt helpen”

Na haar studies aan de Artevelde Hogeschool startte Audrey Leplae haar eigen praktijk podologie in Houthulst. De 22-jarige partner van Michiel Desnouck woont in de Broeders Xaverianenstraat 7, waar ze ook haar praktijk heeft gevestigd.

“Mensen kunnen hier terecht voor het behandelen van huid-en nagelaandoeningen, zoals ingegroeide nagels, eksterogen, het behandelen van klauw- en hamertenen door middel van silicone of prothese,… Ook mensen met diabetes kunnen hier een gerichte behandeling krijgen met volledige terugbetaling door het RIZIV”, vertelt Audrey.

Voetonderzoek

“Daarnaast kunnen ook mensen bij mij terecht voor de opstart van podologische zooltherapie, ook wel ‘steunzolen’ genoemd in de volksmond. Vooraf starten we met een uitgebreid onderzoek waarbij het stappatroon gecontroleerd wordt. Vervolgens wordt een scan genomen van de voet en daarna wordt, volledig op maat en naar de voet van de cliënt, de steunzool gemaakt. Verschillende ziekenfondsen voorzien een terugbetaling van de steunzolen.”

“Vooral problemen met de voet, knie, heup en rug kunnen we hier verhelpen”

Steunzolen en diagnose van de voet kan vanaf kinderleeftijd tot bij hoogbejaarden. “Ook sporters en topsporters kunnen hier terecht. Vooral problemen met de voet, knie, heup en rug kunnen we hier verhelpen. Mensen die minder goed te been zijn, kunnen hier terecht voor de meer reguliere voetzorg zoals het knippen van de nagels, het verwijderen van eelt en dergelijke meer.”

Extra opleiding

Audrey volgde in het middelbaar de richting schoonheidszorgen. “Daar maakte ik kennis met voetverzorging en dat sprak mij geweldig aan, maar ik wou meer dan enkel maar zorgen voor mooie voetjes. Ik wil mensen met voetproblemen werkelijk helpen. Daarom ging ik verder en studeerde podologie aan de Artevelde hogeschool. Instaan voor het verzorgen van mensen, hun pijn en ongemakken verzachten, dat was wat ik wou doen en dat vond ik in podologie.”