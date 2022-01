Ardooise senioren werden wakker in BEN

Het zal wat wennen worden voor iedereen. Wat hier generaties lang bekend stond als het ‘oude mannenhuis’, evolueerde naar ‘rustoord Sint Vincentius’, werd vervolgens gemoderniseerd als VZW Open Kring en is nu dankzij een fusieoperatie op 1 januari omgedoopt tot BEN.

Filosofie achter de naam

BEN is het gefuseerde zorgnetwerk in Midden-West-Vlaanderen waarbij de woonzorgcentra in Ardooie en Vincenthove in Roeselare betroken zijn. “Je kunt er met respect zijn wie je bent” is de filosofie die achter de nieuwe naam steekt.

Aan de fusie gingen vele maanden voorbereiding vooraf. In 2022 wordt alles geconcretiseerd. Voor BEN komt er nog een tweede gigantische opdracht. Daar waar het klooster der zusters stond, moet nu een nieuw dienstencentrum uit de grond komen.

Open markt

Dat moet ruimte bieden aan de serviceflats, een nieuwe ontmoetingsruimte en een open markt waar bewoners en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

(JM)