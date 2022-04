Antennepunt LDC De Schakel start weer op in Groene Verte: “Werken aan zorgzame buurt”

Corona was lang spelbreker voor heel wat activiteiten, maar die tijd is voorbij. Ook voor dienstencentrum De Schakel: “We willen het antennepunt Merkem weer opstarten in wzc De Groene Verte”, vertelt centrumleidster van LDC De Schakel Chantal Denolf.

“Iedereen is er welkom voor een babbeltje, gezellige activiteiten in aangenaam gezelschap, bruikbare tips rond administratie en dienstverlening waar je beroep kan op doen. We werken aan een zorgzame buurt waar iedere bewoner zich kan thuis voelen.”

De wekelijkse petanqueclub is opnieuw opgestart en ook de breiclub. Er worden ook ontspanningsnamiddagen georganiseerd. “Eerst en vooral is het buurtrestaurant ’t Koutertje iedere dag weer open. Tussen 11.30 en 12.30 uur kan je genieten van een lekkere dagschotel aan 8 euro, wel even daags voordien reserveren bij de medewerkers van het buurtrestaurant of op 051 54 45 30. De wekelijkse petanque gaat opnieuw iedere donderdagnamiddag door vanaf 13.30 uur in het Stationshuis”, legt centrumleider Denolf uit. “Breien en haken kan dan weer op dinsdagnamiddag om 14 uur in brasserie ’t Koutertje waar iedere maand op vrijdag wordt gekaart. De eerste kaartnamiddag vindt plaats op 29 april en daarna iedere laatste vrijdag van de maand. Iedere maand wordt ook een ontspanningsnamiddag georganiseerd. Zo was er op 8 april bingo, op 6 mei spelen we Het Rad van Fortuin, op 3 juni is er een quiz en op 2 september organiseren we een ijssalon.”

We willen dat iedere bewoner zich hier thuis kan voelen

Infoloket dementie

Het antennepunt van de Schakel is iedere dag van 14-16 uur open in de Kouterstraat 46 in Merkem. “We zijn ook heel blij dat het infoloket voor senioren opnieuw kan doorgaan, iedere dinsdag kan je hier terecht van 9 tot 11 uur met al je vragen over dienstverlening, tegemoetkomingen, vrijwilligerswerk, thuiszorgondersteuning en dergelijke meer. Ook het infoloket Dementie is weer te bezoeken. Onze referentiepersoon dementie Sharon Goemare staat op dinsdag van 9 tot 12 en op woensdag van 13.30 tot 17 uur klaar om alle vragen van mantelzorgers te beantwoorden. Daarnaast heeft ook de Minder Mobielen Centrale opnieuw een start genomen. Je kan veilig naar een afspraak, dokter of kapper worden gebracht door een vrijwilliger die met zijn eigen wagen rijdt. Voor meer info kan je steeds bij mij terecht”, aldus centrumleider Chantal Denolf.

Lokaal Dienstencentrum De Schakel en wzc De Groene Verte organiseren op dinsdag 26 april een infomoment over de Zorgvolmacht. “We nodigden notaris Jasmine Roels uit om info te geven over wat de zorgvolmacht kan betekenen voor iemand die opeens door ongeval of ziekte geen belangrijke beslissingen meer kan nemen. Het is heel belangrijk om voor er iets gebeurt vast te laten leggen wie een zorgvolmacht zal krijgen en zal beslissen wanneer men dat zelf niet meer kan. Je komt er alles over te weten op 26 april om 19 uur in wzc De Groene Verte”, besluit Chantal Denolf.

Inschrijven hiervoor kan via 051 54 45 30 en via info@degroeneverte.be tot en met 22 april.