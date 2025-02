Ann Tanghe wordt de nieuwe algemeen directeur voor het Zeepreventorium

Ann Tanghe volgt Nick Marlein op, die de afgelopen zes jaar een grote impact heeft gehad op het Zeepreventorium. Onder zijn leiding is de organisatie aanzienlijk gegroeid, met belangrijke mijlpalen zoals de erkenning als ‘Andere Zorgorganisatie van het Jaar’ in 2023 en de ontwikkeling van een toekomstgericht masterplan. Hij bracht niet alleen rust en strategisch inzicht tijdens de COVID-19-pandemie, maar maakte ook het Zeepreventorium tot een beleidsbeïnvloedende kracht in de zorgsector. “Dit biedt een stevige basis voor Ann Tanghe om op verder te bouwen”, klinkt het.

Ann Tanghe heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met verschillende leeftijden en chronische aandoeningen, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren die leven met obesitas. In 1994 startte ze een multidisciplinair zorgtraject voor deze doelgroep, waarin het Zeepreventorium eenp ioniersrol heeft gespeeld, zowel nationaal als internationaal. Dit leidde in 2023 tot de oprichting van de Pediatrische Multidisciplinaire Obesitascentra onder conventie met het RIZIVop de tweede zorglijn.

“Ik ben ontzettend blij en vereerd om deze nieuwe stap te zetten en mijn bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van ons huis in de duinen”, zegt Ann Tanghe. “Samen met onze medewerkers, artsen, andere directieleden en partners willen we onze kinderen en jongeren en hun context ondersteunen, begeleiden in hun revalidatietraject en voorbereiden op de terugkeer naar de thuisomgeving.”

Het revalidatieziekenhuis Klief in Oostende en het Zeepreventorium in De Haan zijn zusterorganisaties binnen een samenwerkingsverband. Tot nu toe hadden ze met Nick Marlein één gemeenschappelijke directeur, maar die wordt in het Zeepreventorium vanaf 1 maart opgevolgd door Ann Tanghe en vanaf 1 april in Klief door Hilde De Coen. Er zijn wel nog een aantal medewerkers overkoepelend werkzaam.