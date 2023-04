Ann na 35 jaar met pensioen als thuisverpleegster: “Altijd extraatje willen doen voor mensen”

35 jaar. Zo lang was Ann Deboutte (63) actief als zelfstandig thuisverpleegster in Roeselare. Een carrière waar nu wel een einde aan kwam, want Ann ging onlangs met pensioen. Bij Ann stond kwalitatieve zorg op de eerste plaats, maar er was vooral ook tijd en ruimte om een extraatje te doen voor de mensen. “Mijn visie was klein blijven, aandacht geven aan de mensen en er goed voor zorgen”, klinkt het.

Ann studeerde af in 1981 om dan uiteindelijk in 1988 te starten als zelfstandig thuisverpleegster. Op die manier kon ze van haar passie haar beroep maken. “Dat is ook altijd mijn droom geweest”, opent Ann de aangename babbel. “Ik heb altijd graag voor mensen gezorgd en ik heb ook altijd gezegd om dat als beroep te doen. Bij mij ging het ook niet enkel om voor de mensen te zorgen, maar ook om dat klein extraatje meer te doen. Ik vond dat zo belangrijk. Doorheen mijn volledige loopbaan was mijn visie ook om klein te blijven, aandacht te geven aan de mensen en goed voor hen te zorgen.”

Maar aan alle mooie verhalen komt helaas een einde, ook voor Ann. Na 35 jaar gaat ze met verdiend pensioen. “Na zo’n carrière neem ik er wel vrede mee. Ik heb dit hoofdstuk ook mooi kunnen afsluiten. Bij mijn afscheid eind maart kreeg ik een videoboodschap waarbij heel wat mensen me bedankten. Dat deed me ontzettend veel deugd. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik het ook heel hard zal missen. Vooral de warmte en de kwalitatieve zorg die ik aan de mensen gaf.”

Overgang

Wat de toekomst voor Ann brengt, is wel al duidelijk. “Ik ben graag thuis en ik werk graag in de tuin. Ik ga nu ook wat sporten, zo fiets ik graag. Maar de zorg voor mijn zwaar zorgbehoevende dochter en mijn mama die al wat ouder geworden is, krijgt voorrang op gelijk wat.”

Hoewel Ann nu wel met pensioen is, gaat het voor de andere thuisverpleegsters binnen hun groep wel verder. Generatiegenoten Mieke en Brigitte blijven actief en zo’n vier jaar geleden vervoegde ook Silke Decaluwé het team. Ondertussen heeft de 31-jarige Roeselaarse het administratieve werk en de ronde van Ann overgenomen. “Tot nu toe verloopt alles naar wens”, klinkt het. “Ik hoop vooral dat de mensen even veel vertrouwen zullen hebben in mij zoals ze in Ann hadden. Gelukkig heb ik Mieke en Brigitte nog aan mijn zijde, want zij ondersteunen mij waar nodig.”

Ann is alvast tevreden met een opvolgster als Silke. “Ik voelde meteen dat ze de volledige verantwoordelijkheid overnam en dat stelde me onmiddellijk gerust. Ze was ook meteen mee met mijn manier van werken. Ik heb het volste vertrouwen in Silke en wens haar nogmaals veel succes”, besluit Ann.