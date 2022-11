Anick opent deuren van gloednieuw pedicuresalon C-Kuur

Ondernemen, dat is durven. Meer dan ooit worden ondernemers voor een waaier aan uitdagingen gezet. Toch liet Anick Dupret (46) zich niet kennen koos ze volop voor Komen-Waasten als uitvalsbasis. Zopas opende ze de deuren van haar gloednieuwe pedicuresalon C-Kuur.

C-Kuur, het is een verhaal van een levensomwenteling die 2 West-Vlamingen naar Komen-Waasten bracht. “Ik was in lang vervlogen tijden actief als poetsvrouw”, vertelt Anick ons. “En hoe gaat dat ook allemaal? Je raakt vast in een sleur, je verliest de fut en je begint te dagdromen. Mijn schoonmoeder zei me toen dat ik misschien maar eens moest gaan zoeken naar iets anders, iets wat opnieuw wat pit in het leven zou brengen. Geloof het of niet maar voeten heb ik altijd al interessant gevonden dus leek het voor mij een uitgemaakte zaak om in die richting te kijken.”

Anick trok terug naar de schoolbanken en vond een nieuwe richting in haar leven. “Iedere opleiding op en rond de voeten pikte ik mee”, lacht ze. “Zo kon ik aan de slag gaan als pedicure en installeerde me eerst in Geluwe om vervolgens in Wervik terecht te komen. Met herwonnen energie verdiepte ik me ook in massagetechnieken en maakte ik kennis met voetreflexologie. Het bood nieuwe kansen, gekoppeld aan enkele stevige uitdagingen.”

Acht kinderen

Anick moest op zoek naar een nieuwe, ruimere praktijk gekoppeld aan een woonst voor haar groot gezin. “Mijn partner en ikzelf vormen een nieuw samengesteld gezin met 8 kinderen. Die moeten een dak boven hun hoofd hebben!” Anick zocht en vond een oplossing in Komen-Waasten. “Een ruime woonst met voldoende praktijkruimte zodat ik mijn klanten in alle comfort kan ontvangen! Klanten beschikken ook over een aparte parking zodat ze niet moeten sukkelen met parkeermeters en blauwe schijven. Eerst hadden we wat schrik voor de verhuis want het is en blijft een compleet nieuwe regio. Toch werden we hier met open armen ontvangen en lijkt het alsof we hier altijd al hebben gewoond.”

Voetreflexologie, een onbekend en vooral onbemind woord dat heel wat heilzame effecten met zich meebrengt. “De voet is een kopie van de ziel”, sluit Anick af. “Het zorgt ervoor dat ons lichaam in balans is en dat vertaalt zich in heel wat mogelijkheden. Zo had ik ooit een dame die me liet weten dat ze problemen had met haar stoelgang. Ze was al weken geconstipeerd en een oplossing liet op zich wachten. Ik stelde haar voor om voetreflexologie te proberen en die dame moest er eerst hartelijk om lachen. Toch kon ik haar overtuigen en jawel, het bracht soelaas! Ondertussen is ze vaste klant geworden en boekt ze iedere 3 maanden een sessie.”