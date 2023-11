Alleen maar animo voor nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek: “Cruciale stap voor onze ouderenzorg”

In augustus 2022 werd bekendgemaakt dat het lokaal bestuur van Wielsbeke in zee gaat met zorgorganisatie Motena voor de bouw en uitbating van het nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek op site Hernieuwenburg. OCMW Wielsbeke en Motena richten daarvoor samen een nieuwe welzijnsvereniging op. Dat werd met veel gejuich onthaald.

Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW) werden de verdere plannen voor de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum uit de doeken gedaan, waarna de RMW zich nog eens unaniem achter deze plannen schaarde. “De toekomstvisie op een nieuw woonzorgcentrum is al enige tijd topprioriteit in Wielsbeke. Dat we ook de Raad voor Maatschappelijk Welzijn opnieuw achter onze keuzes zien staan, is zowel voor onze medewerkers als onze bewoners en hun familie goed nieuws”, klinkt het.

Duurzame toekomst

“Ik voel dat het personeel en de bewoners van Ter Lembeek uitkijken naar de toekomst. Een toekomst die niet alleen voor hen een mooi perspectief is, maar die daarnaast ook een duurzame toekomst betekent voor de ouderenzorg in de gemeente Wielsbeke”, zegt Dirk Cottenier, directeur WZC Ter Lembeek.

Ook burgemeester Jan Stevens is bijzonder opgetogen met de plannen. “De voorbije maanden werd door Wielsbeke en Motena al hard gewerkt om de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum Ter Lembeek verder vorm te geven”, zegt Jan opgetogen. “Dit moet zowat het grootste project zijn dat ik zal meemaken. Het zwembad en de sporthal waren al groot, maar dit is nog een stukje grootschaliger. Het standpunt en de visie werden unaniem goedgekeurd. Nu zitten we in het stadium dat de vergunningen aangevraagd worden. In maart 2024 worden die verwacht om met de afbraak- en bouwwerken van start te gaan om vervolgens in 2026 te verhuizen naar de gloednieuwe en moderne infrastructuur.”

“Dit moet zowat het grootste project zijn dat ik zal meemaken” – burgemeester, Jan Stevens

“De overeenkomst met Motena is unaniem, dus kunnen de plannen nu verder uitgerold worden. Dit is een cruciale, bijna historische stap in onze ouderenzorg. Het bestaand woonzorgcentrum biedt plaats aan 70 inwoners en dateert van eind de jaren tachtig. Het gebouw is toe aan herstellingen en het stukje visie van indertijd, wat toen actueel was qua opnamebeleid, is nu achterhaald. Vroeger dacht men dat koppels als koppels zouden binnen gaan. Er waren dan ook 10 gemeenschappelijke kamers. Maar in de huidige samenleving wil men zo lang mogelijk thuis blijven wonen met de hulp van verpleegsters en gezinszorg. Nu is het uitzonderlijk dat echtparen nog samen naar een woonzorgcentrum gaan. Nu zitten vaak twee vreemde mensen bij elkaar, en dat is niet meer van deze tijd. Dit beantwoordt niet meer aan de huidige woonzorg.”

Leefgroepen

“Het nieuwe woonzorgcentrum op site Hernieuwenburg zal plaats bieden aan 90 individuele kamers. We streven naar kleinschalig genormaliseerd wonen in leefgroepen van een 15-tal bewoners. We proberen de mensen ook uit hun kamer te krijgen en motiveren hen om deel te nemen aan activiteiten. Corona heeft ons geleerd dat de huidige woonzorg voor grootschalige besmettingen kan leiden. Het virus had vrij spel. Daar willen we met deze leefgroepen van circa 15 personen komaf mee maken.”

“Op site Hernieuwenburg gaan de bewoners een grote tuin hebben waar ze in kunnen vertoeven”, gaat Jan verder. “Op die locatie maken ze meer deel uit van de samenleving. Op Hernieuwenburg is veel interactie met bijvoorbeeld de autotuning, de Silvester Corrida en de Wielsbeekse Feesten. Ook huwelijken en jubileums zullen ze kunnen bewonderen. De beleving zal daar heel anders zijn. Er zal ook een wandelpad zijn, het is dus de bedoeling om hen naar buiten te krijgen. We hebben veel vertrouwen in de toekomst”, besluit Jan Stevens.