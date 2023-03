Al 150 organisaties tekenen in op Green Deal Duurzame Zorg in Kortrijk

Vandaag, woensdag, gaf Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits het officiële startschot voor de Green Deal Duurzame Zorg in AZ Groeninge in Kortrijk. Een engagement waarbij de brede zorgsector de komende drie jaar aan de slag gaat met concrete acties om zorg in Vlaanderen te verduurzamen. In totaal hebben 150 organisaties al ingetekend op de Green Deal Duurzame Zorg. Andere organisaties kunnen nog tot 15 maart 2024 aansluiten.

Met ruim 200 aanwezigen werd vandaag, woensdag, het startschot van de Green Deal Duurzame Zorg gegeven in AZ Groeninge, een actieve ambassadeur voor de positieve impact van groen in de zorgomgeving. Het ziekenhuis voerde de afgelopen jaren al verschillende duurzame ingrepen in en engageert zich om blijvend verdere stappen te zetten in het traject naar duurzame zorg.

Duurzaamheid en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Minister Crevits bezocht de keuken van het ziekenhuis waar er duurzaam wordt omgesprongen met voedsel aan de hand van een slim computerprogramma dat alles bijhoudt. Ook tijdens het bedelen van het voedsel wordt rekening gehouden met de eetlust van patiënten, zodat er zo weinig mogelijk voedsel verspild wordt. Als blijkt dat er op een bepaalde dag toch maaltijden over zijn, worden deze omgezet naar meeneemmaaltijden voor het personeel. Restanten voeding die terug komen van patiënten worden bewaard in afzonderlijke containers en worden daarna opgehaald voor biogascentrales. “Duurzaamheid en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zorg- en welzijnssectoren vangen mee de fysieke, mentale en sociale gevolgen op van de klimaatveranderingen en een vervuilde leefomgeving. Tegelijkertijd kunnen we ook zelf ons steentje bijdragen om onze impact te reduceren door bijvoorbeeld zuiniger en circulair om te gaan met materialen en zo minder afval produceren”, zegt CEO Inge Buyse.

Vier thema’s

Tot slot is het reduceren van de aanwezigheid van geneesmiddelen in Vlaamse waterlopen een duidelijke doelstelling. De focus ligt daarom op vier thema’s: ‘Natuur en gezondheid’, ‘Klimaat en infrastructuur’, ‘Materialen en afval’ en ‘Geneesmiddelen in water’.

“Met deze dertiende Green Deal engageren we de zorgsector om mee de klimaatuitdagingen aan te pakken. Ik roep de hele zorgsector op om mee ambassadeur te zijn en mee in te tekenen. Of het nu gaat over energiebesparende infrastructuur, het afvalbeheer of de manier waarop er met voedseloverschotten wordt omgegaan, elke inspanning kan mee het verschil maken. Ik ben zeer tevreden dat al ruim 150 zorg- en welzijnsvoorzieningen de schouders hier mee onder zetten. Op naar meer”, besluit Crevits.