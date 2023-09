AED-toestel beschikbaar aan Koelwaren Biebuyck

Sinds begin deze week hangt een AED-toestel naast de winkel voor particulieren van site Koelwaren Biebuyck in de Industriestraat in Ruiselede.

Afgevaardigd bestuurder Chris Hullebusch ligt de keuze om een toestel te installeren toe. “Er is niet meteen een directe aanleiding voor de plaatsing hier. Of toch wel, iedereen kent de trieste verhalen van overlijdens door hartfalen en hier ook hadden we er indirect wat mee te maken. Een familielid van een medewerker kon dankzij spoedige reanimatie gered worden. Daar sta je dan zeker in gedachten bij stil en overweeg je actie”, klinkt het.

“Bij de montage was het meteen ons doel ervoor te zorgen dat iedereen het kan gebruiken, indien noodzakelijk. Dus niet enkele de mensen van het eigen bedrijf. Hier in deze industriezone werken heel wat mensen en dat niet uitsluitend tijdens de kantooruren. Het is een kleine moeite, een geringe investering die het verschil kan maken. Het kan levens redden. Het is ook een zacht statement, een oproep om nog meer toestellen te plaatsen in deze industriezone of elders. En hopelijk volgt men ons voorbeeld en hangt men de apparaten dusdanig dat iedereen deze ultieme reddingboei kunnen bereiken. Nu nog de visibiliteit verhogen. Ik ga binnenkort navraag doen of er bewegwijzering mag, zodat men vanop redelijke afstand ziet waar dit AED-toestel zich bevindt.”