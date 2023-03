Actie van gemeente voor goede mondgezondheid bij kleuters

De maand maart staat in het teken van de mondgezondheid. En omdat een gezonde mond belangrijk is – want mondzorg ligt aan de basis van een gezond lichaam én een gezonde geest – voert het lokaal bestuur actie voor een goede mondgezondheid bij kleuters.

Derde kleuterklas

Naar aanleiding van de Dag van de Mondgezondheid, op 20 maart, biedt het gemeentebestuur in samenwerking met het Sociaal Huis gratis mondzorgpakketten aan. De gemeente werkt daarvoor samen met alle Koekelaarse scholen om zo alle kindjes in de derde kleuterklas te bereiken. In totaal gaat het om 134 kleuters.

Het gratis mondzorgpakket omvat een tandenborstel, tandpasta, een folder van het Vlaams Instituut voor Mondgezondheid, een informatiefolder en een poetskalender.

“Een goede mondhygiëne en het correct poetsen zijn heel belangrijk van kleins af aan”, zegt schepen van Gezondheid Stijn Ramboer (Vooruit). “Daarom is ervoor gekozen om alle kinderen in de derde kleuterklas een gratis pakket aan te bieden. Daarmee kunnen ze thuis aan de slag, om hun tandjes en mond goed te verzorgen.”

De pakketten worden over de verschillende scholen verspreid door de intergemeentelijke preventiemedewerker Charlotte Hoeman.

(Eric Vanhooren)